Comité de concertation: la Culture pourra reprendre uniquement en extérieur dès le 8 mai, 50 personnes maximum

Le Comité de concertation s'est refermé vers 17h cet après-midi. Le premier ministre Alexander De Croo ne s'est pas prononcé dans le détail sur l'avenir du secteur culturel dans les semaines qui viennent. "Dans le secteur culturel, événementiel et sportif, a-t-il déclaré, où chacun aspire clairement à une reprise des activités, les ministres de la santé lanceront rapidement avec les ministres compétents et les autorités locales la possibilité d'une série d'expériences et de projets pilotes qui sont clairement dans une assise scientifique. Ceci pour mieux comprendre quelle est la manière sûre de pouvoir organiser des événements".

Concrètement, des projets pilotes dont la teneur exacte n'a pas encore été dévoilée pourraient débuter à partir du 26 avril, à l'instar du sport et de l'évènementiel au sens large. À partir du 8 mai, les représentations culturelles, en extérieur, pourront rassembler jusqu'à 50 personnes. Pour le reste, un comité de concertation spécial aura lieu dans une semaine (vendredi 23 avril) afin de baliser un déploiement plus large en extérieur et baliser ce qui a été nommé le plan "intérieur", relatif aux évènements et représentations prenant place en intérieur.