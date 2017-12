Collaboration entre la VRT et la RTBF: comment cela se passe-t-il ?

Boulevard Reyers, 52, Bruxelles. Une adresse, deux médias. Après l'entrée principale, un long couloir: à gauche, la VRT, à droite, la RTBF. Cette passerelle est-elle tout ce qui reste en commun entre les médias publics francophones et néerlandophones de Belgique ? "Quand je compare le journal télévisé de la RTBF à celui de la VRT, les thèmes abordés y sont souvent différents, c’est un monde parallèle", lance Ivan De Vadder, journaliste politique à la VRT. Pour preuve, les titres des JT de la VRT (19h) et de la RTBF (19h30) de ce 27 décembre. Une analyse publiée sur le site de la VRT.

Du côté francophone, la RTBF fait sa une avec la polémique autour de Theo Francken (N-VA) et le renvoi de Soudanais. Avec le sous-titre "La majorité est coincée", la RTBF interviewe Gérard Deprez (MR) qui émet de vives critiques à l’encontre du secrétaire d’État à l’Asile et à la migration. La VRT entame quant à elle son JT avec une vidéo sur les dangers des vélos speed pedelecs à la suite d’un accident mortel dans le Brabant flamand. Il faudra attendre 12 minutes 30 avant de parler de Theo Francken, avec comme sous-titre : "L’Open VLD et le CD&V soutiennent Theo Francken." L’exemple est parlant.

C’est une autre histoire pour les sujets communautarisés ou régionalisés comme l’enseignement, la politique sociale, la mobilité. Ces thèmes sont rarement abordés, s’ils se passent de l’autre côté de la frontière linguistique. Et c’est logique selon Ivan De Vadder : "On est prisonnier de notre communauté, c’est très difficile d’en sortir. On y vit, on regarde la télévision et les journaux. Souvent, on n’a pas les mêmes sensibilités que les autres."

Il n’existe pas de réunions systématiques entre les chefs de l’information. Ce qui ne les empêche cependant pas de coopérer étroitement dans le cadre de projets spécifiques, comme les Jeux olympiques, les commémorations des attentats du 22 mars ou les sondages sur les élections fédérales. Les équipes de tournage francophones et néerlandophones travaillent ensemble sur le terrain, notamment quand elles doivent couvrir des réunions politiques au 16, rue de la loi. Si une équipe suit le Premier ministre, elle va d’abord l’interviewer dans sa langue et puis éventuellement dans l’autre si les confrères ne sont pas sur place.

La distanciation dans le choix des thèmes traités peut entre autres s’expliquer par l’autonomie accordée aux deux services publics qui ne formaient qu’un auparavant. Cinquante ans après la séparation, la collaboration structurelle entre les deux médias est limitée, mais existe encore. Ils siègent ensemble dans le cadre de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), partagent leurs images et les sons des journaux gratuitement et gèrent encore le même bâtiment.

Multiples barrières

Outre l’autonomie de chacun, plusieurs obstacles se dressent sur le chemin d’une coopération plus étroite entre RTBF et VRT. Le temps disponible en est le plus grand. "Il y a clairement une barrière au niveau du temps que nous prenons à faire notre propre information", indique Jean-Pierre Jacqmin. Propos confirmés par Inge Vrancken : "Notre service d’info à la VRT est déjà tellement grand ! C’est déjà si difficile de communiquer tout entre nous : TV, radio, online. Alors si on doit inclure la RTBF…"

Tous deux assurent néanmoins qu’en cas de besoin, ils peuvent contacter les collègues de l’autre côté du bâtiment. "Quand on doit se voir, on se voit et on s’entend", affirme le chef de l’information de la RTBF.

Et puis, il reste l’aspect politique : les entités fédérées acquièrent de plus en plus de compétences, les domaines en commun s’amenuisent. "Cela engendre un regard moins intéressé sur ce qui se passe de l’autre côté, c’est indéniable", explique Jean-Pierre Jacqmin. "Karel De Gucht m’a dit une fois 'je n’ai aucun intérêt à venir chez vous : mes électeurs ne vous écoutent pas et ils n’entendront revenir quelque chose que si je me trompe ou si je réponds mal à une de vos questions.'"