Coincé au Mexique avec son van, un Youtubeur belge lance un étonnant concours

Pour financer ses aventures, Grégoire enchaîne les partenariats (notamment avec un fournisseur de VPN) et vend dans une boutique en ligne "des habits éco-responsables avec un design inspiré par les vagues, les routes et la liberté".

Au fil des épisodes suivis par près de 200.000 personnes, le duo affronte le froid de l’hiver, se promène dans les rochers de l’Arizona … avant d’arriver au Mexique. Le tout illustré par des plans filmés en drone, avec un fond de musique "Indie" que n’aurait pas renié le héros d’Into The Wild Christopher McCandless.

Il y a six mois, le jeune homme de 24 ans expédie son véhicule de l’autre côté de l’Atlantique. Objectif : profiter de la "vanlife", un mode de vie très en vogue sur les réseaux sociaux. Direction le Canada pour un road trip du nord au sud avec sa compagne Séverine.

Le coronavirus leur barre la route

Tout allait bien, jusqu’à ce jour de mars où le coronavirus vient leur barrer la route en Basse-Californie du sud, au nord-ouest du Mexique. "On s’est mis dans la tête que peut-être on allait devoir rentrer en Belgique pour des raisons sanitaires et de sécurité", raconte Grégoire dans une vidéo publiée le 25 mars dernier. Les jeunes Belges décident finalement de rester dans le pays pour quelques semaines encore.

Alors que les touristes se font rares dans la région, les voyageurs parviennent à louer une maison avec piscine pour "un cinquième du prix" habituel. Et c’est là que les choses se gâtent. Le Mexique se confine peu à peu. A la mi-avril les autorités annoncent la prolongation, jusqu’au 30 mai, de la suspension des cours et des activités de travail non essentielles dans les zones les plus touchées par le virus.

Dans le même temps, les supermarchés sont de moins en moins approvisionnés et les sites touristiques deviennent difficiles d’accès. Pour Grégoire et Séverine, une question se pose : cela vaut-il la peine de continuer envers et contre tout ? Car il faudra plusieurs mois pour que les activités retrouvent leur rythme pré-coronavirus.

Un concours payant

C’est là que le jeune homme a une idée : plutôt que de vendre son camping-car, il va tout simplement "l’offrir à quelqu’un". Une idée lancée sur un coup de tête dans un contexte compliqué ? "La situation actuelle n’a eu que très peu d’impact sur cette décision", assure-t-il.

Le cadeau prend en fait la forme d’un package : le camping-car lui-même avec ses aménagements, des panneaux solaires, un filtre à eau, une antenne pour se connecter à internet, un appareil photo (offert en réalité par Sony)… Valeur totale : environ 30.000 euros selon les estimations du vidéaste.

Pour l’emporter, il faudra participer à un concours payant. Le droit d’entrée ? Une photo format 10x20 cm, prise par le Youtubeur, vendue (sans cadre) au prix de 30 euros. Juste avant de payer, les candidats se retrouvent face à ce texte sur le site de l'opération : "Devine le kilométrage actuel du camping-car. Ne connaissant pas le nombre de personnes qui vont participer, ainsi que pour des raisons légales, nous devons pouvoir départager les participants."

Mais comment l’heureux gagnant fera-t-il pour profiter de son bien après tirage au sort par un huissier de justice ? Deux solutions : commencer l’aventure au Mexique – quand les voyages à l’étranger seront de nouveau possibles – ou espérer un rapatriement du van en Europe.

"Le rapatriement et transport vers l’Europe et éventuel stockage du véhicule seront organisés en partie par les soins de l’organisateur mais également par le biais d’entreprises spécialisées dans ces domaines. Étant donné sa localisation, le véhicule sera livré au gagnant avec un délai de 6 mois entre l’annonce du gagnant et la réception du véhicule", peut-on lire dans le règlement du concours.

Des abonnés pas ravis

C’est là que les choses se gâtent. Les abonnés de la chaîne Gregsway ont du mal à accepter cette décision. A ce jour, la vidéo a déjà généré plus de 2000 commentaires. Si certains soulignent le talent artistique du Youtubeur et son droit à gagner sa vie, d'autres dénoncent son appât du gain. Le jeune homme aurait-il trouvé là un bon moyen de se débarrasser de son véhicule tout en finançant ses futurs projets ?

"Il a 183.000 abonnés. Au-delà de 3400 photos vendues (à raison d'une photo par abonné, mais on peut en acheter plusieurs), soit moins de 1,9% de ses abonnés, il dépasse déjà les 100.000 euros", peut-on ainsi lire dans un commentaire.

Lever des projets nécessite aussi beaucoup de temps et d'argent

"Vous avez déjà vu une loterie où le billet coûte 0,1% du prix du lot ? Moi jamais. J’aurais un peu le sentiment de me faire escroquer en participant", lance encore un internaute. "Je ne pensais pas que tu étais à ce point assoiffé d’argent. Je me désabonne", abonde un autre. "Tu n’as pas l’impression d’exagérer sur le prix ? Là on est sur une très belle arnaque", s’étrangle un troisième.

Tous ne sont pas de cet avis. "Ce ne sera pas en vendant ses photos 30 euros aux participants du concours qu'il deviendra milliardaire. Lever des projets nécessite aussi beaucoup de temps, d'argent. [...] Que tous les créateurs de contenu ne soient pas honnêtes, je suis d'accord, mais quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut aussi accepter qu'il en tire des avantages.", objecte un spectateur.

Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre Grégoire Kengen pour obtenir sa réaction. Mais le jeune homme, qui est rentré en Belgique cette semaine, n'avait pas encore donné suite à nos sollicitations ce mercredi après-midi.