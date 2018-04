Coely et Craig David à Tomorrowland

Le festival Tomorrowland a annoncé jeudi une nouvelle salve de noms pour sa 14e édition, qui se tiendra du 20 au 22 et du 27 au 29 juillet à Boom. Outre les habitués que sont David Guetta et Afrojack, on y retrouve également la chanteuse Coely mais aussi Craig David.

Idris Elba, Benny Benassi, Laidback Luke, Tiga et Pendulum (en dj set) figurent aussi parmi les nouveaux noms. Ils s'ajoutent à ceux d'Hardwell, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies, Dua Lipa, Underworld et Netsky déjà connus.

Le thème de cette année est "The Story of Planaxis".