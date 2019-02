Classic 21: Marc Ysaye prend sa retraite mais continue à animer Les Classiques le dimanche matin

Marc Ysaye a récemment pris sa retraite de la direction de la radio Classic 21. Cet homme de radio a eu plusieurs vies : batteur, chanteur dans le groupe Machiavel, passionné de moto, et il a animé pendant 30 ans l'émission Les Classiques, le dimanche matin.

Interrogé sur La Première, il évoque les stars du rock qu'il a interviewées au cours de sa carrière : parmi les rencontres les plus marquantes, "il y a évidemment Paul McCartney face à face. Je l'ai rencontré trois fois, c'est extrêmement impressionnant. Je me souviens d'une très belle interview avec Eric Clapton. J'avais 20 minutes et on est resté pendant une heure, l'attachée de presse devenait dingue parce que tout le monde l'attendait derrière. Peter Gabriel aussi. En fait, j'ai eu la chance avec le métier que j'ai fait de rencontrer à peu près tous les héros de mon adolescence. J'ai rencontré les Rolling Stones aussi, chacun séparément. C'étaient des moments extrêmement forts. Parmi ceux que je n'ai pas pu rencontrer, il y a Bruce Springsteen et David Bowie".

"Il y a une interview qui s'est particulièrement mal passée. Elle a duré 20 secondes. Après la première question que j'ai posée, l'artiste s'est fâchée tout rouge et je suis sorti en lui disant : 'écoutez, puisque c'est comme ça, on va en rester là'. C'était Melissa Etheridge, qui n'a pas fait une carrière immense, en tout cas ici en Europe, et qui avait très mal pris ma première question. Je lui avais simplement dit : 'Vous n'êtes pas encore une star en Europe, ça va venir'. Elle m'a dit : 'What? I am a star!' Elle s'est fâchée, je me suis dit OK, on va en rester là. À part ça, en général ça s'est très bien passé" se souvient-il.

"Plus on va haut dans les hiérarchies, plus ils sont abordables"

Selon lui, les stars du rock sont plus sages que ce qu'on imagine en règle générale : "Plus on va haut dans les hiérarchies, plus c'est facile, plus ils sont abordables et gentils. En général, les ennuis viennent avec les petits gars ou les petites nanas qui sont numéro un au hit-parade depuis six semaines. Mais quand on rencontre vraiment des vrais artistes, des stars complètes, ils sont charmants".

C'était une petite révolution il y a 30 ans de balancer du rock à l'heure de la messe le dimanche matin : "Je pense que j'ai eu la bonne idée d'être le premier à faire ça. C'était le 3 janvier 1988. Claude Delacroix venait de me confier la responsabilité des émissions du week-end sur Radio 21. On avait appelé ça System 21 avec une chouette équipe. Vraiment, on a passé quelques très belles années et, quand j'ai arrêté ça, j'ai repris la tranche du matin sur 21, donc je me suis levé très tôt pendant plusieurs années, mais j'ai gardé l'émission des classiques parce que ça avait fonctionné très fort. Je suis très reconnaissant à la boîte parce que d'une part j'ai pu faire l'émission que je voulais faire et en plus on en a fait une radio qui a fonctionné", poursuit Marc Ysaye.

Il continuera à animer l'émission du dimanche matin : "C'est aussi très gratifiant pour moi parce que la maison et son administrateur général, la hiérarchie, m'ont dit : 'On aimerait bien que tu continues, que tu restes avec nous.' Et j'ai évidemment accepté avec beaucoup d'enthousiasme."

Batteur et chanteur du groupe Machiavel

Marc Ysaye est batteur et chanteur dans le groupe Machiavel: "Le fait d'avoir été musicien m'a permis d'avoir une certaine facilité pour parler avec les artistes, parce qu'on parlait un peu le même langage. Je savais ce que c'était de faire un album, un 24 pistes, un 48 pistes, etc. D'un autre côté, c'est à l'âge de 13 ans que j'ai vraiment été percuté par deux choses : par la musique, le rock, et la radio. Je m'en souviens très bien, j'étais en sixième latine ou en cinquième latine à l'internat à Saint-Roch et je peux vous dire que ça ne swinguait pas très fort en 1967-1968. Et je me suis dit : 'moi je ferai de la musique ou de la radio', et j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir faire les deux".

Comment se porte le rock en 2019? "Il n'est pas mort, même s'il bat un peu en brèche. Mais ce n'est pas la première fois. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui, au niveau des ventes de disques, au niveau des succès populaires, que c'est plutôt le Hip-Hop qui a le vent en poupe. Et pourquoi pas? C'est très bien. Il y a toute une génération. Moi, je suis convaincu que pas mal de jeunes peuvent très bien apprécier Tomorrowland et aller voir un concert de Roger Waters. Ça n'est plus du tout incompatible. Il y a moins de ségrégation que ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui le rock n'est plus quelque chose de subversif ni de révolutionnaire. Il l'a été, il a été extrêmement dangereux, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, ça peut revenir".

"On a révolutionné la musique dans les années 60, et encore dans les années 70, après un peu moins, mais il ne faut pas désespérer. La dernière grande claque du rock and roll a 25 ans. Ça s'appelait Nirvana et on était en 1990. Ça a tout explosé. Depuis on attend quelque chose, mais ça peut très bien arriver la semaine prochaine".

Marc Ysaye donne des spectacles-conférences sur l'histoire du rock : "J'adore ça, raconter des histoires. C'est quelque chose de nouveau pour moi d'être seul en scène. Et il y a la musique, un projet solo, et je suis très heureux de pouvoir continuer à faire ce que j'ai toujours adoré faire, c'est-à-dire de la radio, et en même temps d'être un peu soulagé de toute la partie management que je n'exerce plus aujourd'hui".