Clash entre Booba et Kaaris: les rappeurs toujours en garde à vue, l'aéroport porte plainte

Les rappeurs français Booba et Kaaris étaient toujours en garde à vue jeudi, après leur bagarre de la veille survenue en plein aéroport parisien d'Orly, qui a annoncé porter plainte.

Les rappeurs et douze de leurs proches, auditionnés pour violences volontaires, ont passé la nuit en garde à vue. Deux d'entre eux ont été mis hors de cause et relâchés jeudi matin, a-t-on appris de source judiciaire.

Plainte contre 14 personnes

Le groupe Aéroports de Paris (ADP) a par ailleurs porté plainte contre 14 personnes, dont les rappeurs, pour "trouble à l'ordre public" avec préjudice d'image et financier et "mise en danger de la vie d'autrui" car "la rixe a empêché la mise en place d'un périmètre de sécurité autour d'un bagage abandonné", a dit une porte-parole d'ADP à l'AFP.

Les faits, filmés par des passagers, se sont déroulés vers 15H00 mercredi dans une salle d'embarquement et ont entraîné de légers retards de vols, la fermeture provisoire d'un hall, ainsi que des dégradations dans une boutique de produits détaxés.

Sur les vidéos largement diffusées via les réseaux sociaux par des passagers, on voit des hommes échanger des coups de poing et de pied entre les rayons d'une boutique de "duty free" et dans les couloirs de l'aéroport, très fréquenté en cette période estivale.

Les deux rappeurs se rendaient chacun de leur côté à Barcelone où il devaient se produire mercredi soir.

Qui a commencé ?

Selon les avocats de Kaaris, Arash Derambarsh et Yacine Yakouti, le rappeur, qui était à l'aéroport en compagnie de six personnes, s'est retrouvé face à "une dizaine de personnes qui n'ont rien à voir avec la musique, qui ont juste envie de se bagarrer".

"Il a été pris à partie par Booba qui a insulté son enfant et sa femme. Puis ils se sont tous rués sur lui. On le voit sur les vidéos, ils sont à trois contre un", a déclaré Me Derambarsh, estimant que son client était en situation de légitime défense. "Le plus grave, ce sont les armes par destination, des flacons de parfum et des bouteilles en verre", a-t-il ajouté.

"Du grand n'importe quoi", a réagi sur la chaîne de télévision BFM TV l'avocat de Booba, Yann Le Bras, qui considère, quant à lui, que les vidéos prouvent que ce sont Kaaris et son groupe qui "viennent de façon très agressive à l'altercation".

Booba, 41 ans, et Kaaris, 38 ans, se connaissent depuis 2011, quand Booba était déjà l'un des plus célèbres rappeurs français.

Si à l'origine les rappeurs s'affrontaient plutôt dans des joutes verbales dans des cités de banlieues françaises, ils ont trouvé sur les réseaux sociaux un nouveau terrain de jeu pour "clasher" leurs rivaux. Ce "rap game" peut aller de la simple moquerie à la menace physique, voire au rendez-vous précis donné pour en venir aux mains.

Les réseaux sociaux sont devenus un espace de diffusion rêvé, à coups de vidéos filmées avec smartphone. De quoi engranger des millions de vues et confirmer sa "suprématie". Ce que parvient à faire Booba, au centre de la plupart des bagarres ces dernières années (notamment avec le rappeur La Fouine à Miami en 2013).

Aux Etats-Unis, les rivalités entre rappeurs sont allées jusqu'à des assassinats, comme ceux des ennemis Tupac Shakur et Christopher Wallace (dit "The Notorious BIG") dans les années 90.

Booba a, pour sa part, symboliquement "tué" ses rivaux Kaaris, La Fouine et le rappeur Rohff, en les décapitant dans un clip animé de sa chanson "Gotham", dans lequel il incarne Batman.