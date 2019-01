Citizens' App: l'application qui vous permet de mieux comprendre l'Europe

Le Parlement britannique a rejeté l’accord de Theresa May sur le Brexit. Par ailleurs beaucoup de citoyens européens ont des doutes et se posent cette question : qu’est-ce que l’Europe fait pour moi ? Pour répondre à cette question, le Parlement européen a lancé l'application Citizens' App. Interrogé sur La Première Jaume Duch Guillot, porte-parole du Parlement européen explique le sens de cette démarche : "On parle toujours de l’Union européenne, il y a beaucoup d’informations dans les médias, mais c’est surtout sur les questions politiques, sur les grandes crises économiques — les réfugiés, l’immigration — où, à un certain moment, les citoyens doivent et ont le droit de savoir les choses concrètes. Comment l’Union européenne m’aide dans ma vie quotidienne, dans mon travail, dans mes relations personnelles ? Ce sont donc beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes tous des citoyens européens avec des droits et avec des avantages qui sont liés à cette citoyenneté".

"Maintenant qu’on s’approche des élections européennes, par exemple, on entend beaucoup de citoyens qui disent : 'moi je ne comprends pas l’Europe' ou 'je ne vois pas quel est le rôle exact de l’Europe'. Et ils se positionnent d’une façon très pragmatique. Si vous me démontrez quels sont les bénéfices de l’Europe, j’y crois et on va de l’avant. Mais si je ne vois pas ces bénéfices, si je ne vois pas en quoi l’Europe me protège, si je ne vois pas quel est le rôle de l’Europe pour me défendre des grands défis ou des grands dangers des années à venir, à ce moment-là je décroche parce que je ne comprends plus" précise-t-il.

L'application est mise à jour chaque semaine

"On trouve énormément de choses sur cette application" selon lui. "C’est d’ailleurs une application qui va évidemment évoluer et qui se met à jour toutes les semaines. Mais dès que vous entrez, vous allez tout de suite voir une première section, qu’on appelle 'la une', donc les informations les plus importantes sur ce que le Parlement européen est en train de faire en ce moment même, quels sont les sujets sur lesquels il débat, quelles sont les lois européennes qu’il est en train de modifier ou d’adopter, etc. Il y a une autre section qui est beaucoup plus concrète, 'l’Europe et moi' : quelles sont les réussites de l’Europe au niveau local, là où j’habite. Si j’habite à Namur, qu’est-ce que l’Union européenne est en train de faire à Namur ? Si j’habite à Liège ou à Bruxelles : ma vie quotidienne, par rapport à mon travail, à mes loisirs, à ma famille. Il y a aussi des parties très participatives. Il y a ce qu’on appelle 'les histoires des citoyens', ce sont les citoyens eux-mêmes qui racontent leur aventure européenne ou comment l’Europe a changé ou a façonné leur vie. Et il y a aussi des sections un peu plus développées, avec des dossiers monographiques sur les grands sujets européens, que ce soit l’immigration, la lutte contre le terrorisme ou le développement de l’intelligence artificielle. L’Europe est un peu sur tous les dossiers, dans tous les domaines, et il faut que cette information soit accessible facilement".

Jaume Duch Guillot est fonctionnaire européen et il avoue qu'il vit "plutôt mal" l'épisode du Brexit : "C’est évidemment une situation dans laquelle on ne voit pas l’avantage ni pour les Britanniques ni pour l’Union européenne. En même temps, je le vois aussi comme une opportunité de montrer aux citoyens d’une façon très pratique ce que veut dire être membre de l’Union européenne et quels sont les dangers d’essayer une aventure comme une sortie de l’Union européenne, sans avoir clairement défini où on veut aller ou pour faire quoi. On voit maintenant le désarroi de toute la classe politique britannique. Il aurait peut-être fallu à un certain moment beaucoup mieux expliquer aux citoyens ce que veut dire être membre de l’Union européenne".

L’application Citizens' App est disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple et sur le Google Play.