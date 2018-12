Cinq visages féminins qui ont marqué l'actualité en 2018

Plusieurs militantes, parfois très jeunes, qui ont fait l'actualité en 2018. Certaines sont devenues, durant cette année, des icônes de la résistance à l'oppression. Voici leurs portraits.

1. Emma Gonzalez, militante anti-armes à feu Emma Gonzalez le jour de la "Marche pour nos vies" - © CHIP SOMODEVILLA - AFP Emma González est l'une des lycéennes survivantes de la tuerie dans un lycée de de Parkland, en février 2018. Elle est rapidement devenue la représentante des militants anti-armes à feu aux Etats-Unis. Cheveux rasés et émotivité communicative, la jeune femme de 18 ans, dont la famille est d'origine cubaine, a initié avec ses camarades le projet d'un grand rassemblement à Washington le 24 mars appelé la "Marche pour nos vies". Ce jour-là, face à la foule venue protester contre les ventes d'armes, Emma Gonzalez est restée totalement silencieuse pendant quatre longues minutes (le temps qu'a duré la tuerie de Parkland). Elle a touché de nombreux Américains en scandant "Honte à vous". Dans son discours elle dénonçait l'inaction de Donald Trump et d'autres responsables politiques.

2. Nadia Murad, Yézidie prix Nobel de la Paix Nadia Murad le 9 décembre 2018 à Oslo - © TOBIAS SCHWARZ - AFP Nadia Murad, récompensée par le Prix Nobel de la Paix, est née en 1993 dans le nord de l’Irak. Sa famille est pauvre, Nadia a douze frères et sœurs. Les Murad sont issus de la minorité des Yézidis (une religion monothéiste issue d’anciennes croyances de la région : un dieu unique et un "chef des anges" représenté par un paon) qui font partie du peuple kurde. Le 3 août 2014, les djihadistes du groupe terroriste Etat islamique (EI) envahissent la région de Sinjar où habite Nadia. Les Yézidis sont obligés de se convertir à l’islam mais beaucoup refusent et le calvaire débute. Les habitants sont réunis dans une école. Les hommes et les femmes sont séparés. Les hommes sont exécutés par balle ou décapités. Les femmes sont divisées en trois groupes: les personnes âgées, les mères ou femmes enceintes et les filles. Nadia, ses sœurs, cousines et nièces sont emmenées dans la ville de Mossoul. Là, plusieurs hommes se disputent la jeune fille. Un commandant de l’EI lui demande à nouveau de changer de religion et de se marier. Face au refus de Nadia, il se met à la battre et à la violer. Nadia devient son esclave sexuelle, puis sera livrée à d’autres combattants, des viols collectifs d'une rare violence. Un jour, elle parvient à s’échapper et doit son salut à une famille sunnite qui accepte de l’aider. Nadia réussit à rejoindre un camp de réfugiés, en février 2015. Elle finit par rejoindre l’Allemagne. Après avoir témoigné devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Nadia Murad devient ambassadrice de bonne volonté pour la dignité des victimes du trafic d’êtres humains en septembre 2016. Elle reçoit le prix Sakharov quelques temps plus tard. Depuis le jour de sa fuite, Nadia Murad n’a de cesse de raconter son calvaire et dénoncer les exactions commises contre les Yézidis.

3. La Pakistanaise Asia Bibi, condamnée à mort pour blasphème Un panneau demandant la libération d'Asia Bibi - © MARTIN BUREAU - AFP L'histoire de la Pakistanaise Asia Bibi commence bien avant l'année 2018. En 2009, une femme musulmane de son village refuse de boire de l'eau provenant d'un puits où elle a bu, disant que, puisqu'elle est chrétienne, elle a rendu cette eau impure. Asia Bibi répond qu'elle ne croit pas que le prophète Mahomet soit d'accord avec ce que cette femme dit. D'autres femmes du village accusent alors Asia Bibi de blasphème. Un mollah va signaler ce "blasphème" au commissariat de police, c'est un délit au Pakistan. La tension monte tellement dans le village qu'Asia Bibi est mise en prison pour sa propre sécurité et sa famille entre en clandestinité. En 2010, Asia Bibi est jugée et condamnée à mort pour blasphème. Elle interjette appel. La condamnation à mort est confirmée en appel. Asia Bibi tente un ultime recours, mais entretemps des muftis ont édité une fatwa exigeant la pendaison d'Asia Bibi. Le 31 octobre 2018, Asia Bibi est finalement été acquittée par la Cour suprême du Pakistan. Le verdict provoque la fureur des milieux religieux extrémistes du pays. Des milliers d'islamistes descendent dans les rues début novembre, paralysant le pays trois jours durant, jusqu'à ce qu'un accord controversé soit signé avec le gouvernement d'Imran Khan. Non seulement les fondamentalistes réclament la pendaison d'Asia Bibi, mais ils appellent aussi au meurtre des juges de la Cour suprême et à une mutinerie de l'armée. La vie d'Asia Bibi serait considérée comme en grave danger si elle devait rester dans le pays. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, ont dit être disposés à accepter Bibi et sa famille.

4. Greta Thunberg, l'adolescente suédoise qui se bat pour le climat Greta Thunberg devant le parlement suédois en septembre 2018 - © JONATHAN NACKSTRAND - AFP Greta Thunberg est une adolescente suédoise de 15 ans qui a décidé de se battre pour le climat et les générations futures. Greta est devenue une véritable figure parmi les jeunes qui se mobilisent de plus en plus pour le climat à travers le monde, appelant les décideurs politiques et les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Greta et son père se sont rendus en décembre à Katowice (Pologne) où se tenait la 24e conférence de l'ONU sur le climat. Quand elle a appris les impacts des émissions de C02, l'adolescente a poussé sa famille à devenir vegan et à abandonner les voyages en avion. "Pour moi, rien de tout cela n'est un sacrifice, je n'ai pas besoin de ces choses", explique-t-elle. "Je comprends que certaines personnes le voient comme un sacrifice. Les gens ne veulent pas arrêter de prendre l'avion, mais nous devons le faire. Nous n'avons pas le choix". La jeune fille est devenue célèbre après avoir commencé à manifester, seule, chaque semaine, devant le parlement suédois. Et elle promet de continuer jusqu'à ce que son gouvernement respecte les promesses faites à Paris. Parce que malgré les preuves et les menaces du changement climatique, les dirigeants refusent de prendre le problème au sérieux, estime-t-elle. "S'ils l'avaient fait, les émissions auraient baissé. Mais elles continuent à augmenter", insiste l'adolescente. "C'est une menace existentielle à laquelle nous sommes confrontés. C'est la plus grande crise que l'humanité ait jamais connue. Nous devons faire quelque chose maintenant, parce que demain, il sera peut-être trop tard."

5. Ahed Tamimi, icône de la résistance palestinienne Ahed Tamimi lors de son procès devant une cour militaire israélienne - © THOMAS COEX - AFP Ahed Tamimi est une adolescente palestinienne de 17 ans, qui est connue pour avoir bousculé, frappé et giflé en décembre 2017 deux soldats israéliens dans la cour de la maison familiale à Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée, leur demandant de quitter les lieux. La scène, filmée, avait été largement partagée sur internet. Elle a été arrêtée quelques jours plus tard et condamnée à 8 mois de détention. Elle a été libérée fin juillet 2018. Les Palestiniens louent Ahed Tamimi comme un exemple de courage face à la répression israélienne dans les Territoires palestiniens occupés. Israël accuse la famille de l'adolescente, connue pour son militantisme, de manipuler la jeune femme. Les organisations de défense des droits humains ont critiqué Israël pour la sévérité de la peine infligée à la jeune fille au regard des faits.