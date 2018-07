Cinq trains supplémentaires mercredi vers le Dour festival

Cinq trains supplémentaires seront affrétés mercredi à destination du Dour festival, et ce malgré la grève qui touche le rail mardi et mercredi, annoncent lundi les organisateurs du plus grand festival de Wallonie.

Dans le détail, deux trains supplémentaires sont prévus mercredi à partir de Bruxelles, deux à partir de Namur et un depuis Tournai. Ceux-ci emmèneront les festivaliers jusqu'à la gare de Saint-Ghislain d'où ils pourront rejoindre le site en bus.

Les organisateurs conseillent toutefois aux festivaliers de bien consulter le planificateur de voyages ou l'application mobile de la SNCB avant leur départ. Ils rappellent qu'il est également possible de rejoindre Dour en bus depuis plusieurs villes belges et étrangères et qu'une plateforme de covoiturage a été mise en ligne sur le site internet du festival.

Une grève de 48 heures, organisée par le Syndicat Indépendant pour Cheminots SIC, et soutenue par les syndicats SACT et Metisp-Protect, commencera mardi à 03h00 du matin. Pour la deuxième fois, la loi sur le service minimum sera en application.

Le Dour festival se tiendra de mercredi à dimanche avec, entre autres, The Chemical Brothers, Soulwax, Paul Kalkbrenner ou encore Nekfeu.