Cinq segments du Mur de Berlin rapportent 326.000 euros lors de la Brafa

A l'occasion de la clôture de la 65e édition de la Brussels Art Fair (Brafa) qui a eu lieu du 26 janvier au 2 février, cinq segments du Mur de Berlin ont été vendus pour la somme totale de 326.000 euros, se sont réjouis les organisateurs de l'évènement. L'entièreté de l'argent récolté sera reversé à des associations. Cette année était également une année record en terme de fréquentation.

"Nous espérions atteindre 25.000 euros pour chacun des segments et nous sommes bien au-delà pour chacun d'eux. Les enchères furent serrées jusqu'à leur conclusion finale. Nous avons reçu des offres d'enchérisseurs de Belgique mais aussi d'Allemagne, du Luxembourg, des Pays-Bas et même d'une université aux Etats-Unis", déclare Harold t'Kint de Roodenbeke, président de l'évènement.

Les cinq bénéficiaires de cette opération (actifs dans les domaines de la recherche contre le cancer, de l'intégration des personnes handicapées et du patrimoine culturel) recevront respectivement: Hart voor Handicap (60.000 euros), CAP48 (62.000 euros), Musée Art & Histoire (64.000 euros), Télévie - FNRS (70.000 euros), Kom op tegen Kanker (70.000 euros). Ces cinq segments vont dès lors prendre le chemin de leurs nouveaux propriétaires domiciliés en Belgique mais également hors de nos frontières.

Record de fréquentation

Autre succès, lors de l'évènement: le record de fréquentation. En effet, 68.000 visiteurs se sont rendus à l'évènement, contre contre 66.000 en 2019.

Les exposants se sont également dits satisfaits de leurs ventes. C'est le cas, notamment, de la galerie knokkoise Samuel Vanhoegaerden qui a fait florès avec la vente de presque toutes les œuvres de son ensemble consacré au peintre belge James Ensor, à des prix annoncés entre 50.000 à 700.000 euros. Plusieurs dessins de grand format de Christo, présentés par la galerie Guy Pieters (Knokke), ont trouvé acquéreurs pour des valeurs allant de 600.000 à 1,2 million d'euros.

La 65e édition de la Brafa s'est tenue durant une semaine sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Les 133 galeries belges et internationales, en provenance d'une quinzaine de pays, y ont proposé des oeuvres variées allant des arts les plus anciens jusqu'aux plus contemporains.

La prochaine édition de la Brafa aura lieu du 24 au 31 janvier 2021.