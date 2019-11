Cinq choses à savoir sur le prix Goncourt

Le romancier Jean-Paul Dubois a reçu ce lundi le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires du monde francophone, pour Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon (L'Olivier), roman bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu.

Il est décerné chaque année, depuis longtemps. Mais savez-vous depuis quand ? Et par qui ? Voici quelques informations que vous ne saviez peut-être pas sur ce prix prestigieux…

Un prix plus que centenaire

Parmi les superlatifs qu’on peut lui attribuer, le Goncourt décroche celui du prix littéraire français le plus ancien. En effet, il existe depuis 1903, et depuis lors, il récompense chaque année le "meilleur ouvrage d’imagination en prose, paru dans l’année et écrit par un auteur d’expression française". Il est créé par le testament d’Edmond de Goncourt, qui fonde également la Société littéraire des Goncourt, aujourd'hui appelée "Académie Goncourt".

►►►A lire aussi: Amélie Nothomb passe une troisième fois à côté du Goncourt

Une récompense de 10 euros, mais des conséquences très lucratives

Une récompense, plus symbolique qu'autre chose, est attribuée à chaque lauréat : un chèque de dix euros. Mais si cela peut paraître assez maigre pour le prix littéraire "le plus prestigieux", il ne faut pas être dupe. La renommée du prix Goncourt provoque mécaniquement un véritable bond des ventes pour le lauréat. Il est considéré comme le prix littéraire le plus lucratif : selon un article de Slate, recevoir le Goncourt rapporte au moins 3 millions d’euros à l’heureux élu dans les 8 semaines. "Un Goncourt vaut deux Fémina et 4 ou 5 Renaudot", précise le média.

En effet le tirage moyen d’un prix Goncourt est de 300.000 à 400.000 exemplaires. Le plus fort tirage a été celui, en 1984, de L’Amant de Marguerite Duras qui a atteint 700.000 exemplaires.

Des réunions tous les mardis, depuis 1920

Les dix membres de l’Académie Goncourt se réunissent chaque premier mardi du mois depuis 1920 dans leur salon, au premier étage du restaurant Drouant, rue Gaillon, dans le IIe arrondissement de Paris. C’est également dans ce lieu que le prix est attribué, début novembre. Actuellement, l’Académie Goncourt est présidée par Bernard pivot, membre depuis 2004.

Notez que tous les membres de l’Académie sont désignés à vie. Ils sont bénévoles, hormis le couvert qui leur est assuré dans le fameux restaurant Drouant.

Impossible d’être récompensé deux fois… sauf pour Romain Gary

Le prix ne peut être décerné qu’une seule fois à un même écrivain. Il existe cependant une exception… Romain Gary l’a reçu deux fois. En 1956, il est récompensé pour son roman Les Racines du ciel. Et près de vingt ans après, en 1975, c’est son roman "La Vie devant soi" qui est couronné. Une situation rendue possible tout simplement car ce roman a été publié sous le pseudonyme d’Émile Ajar.

10 femmes lauréates, contre 106 lauréats

Au fil des décennies, différentes critiques ont visé le Prix Goncourt. Parmi elles, le fait que très peu de femmes aient été récompensées. Seules dix femmes ont décroché le Prix en 115 ans. La première fût Elsa Triolet, en 1944. Simone De Beauvoir fût récompensée en 1954. Plus récemment, Marie Ndiaye (Trois femmes puissantes) et Lydie Salvayre (Pas pleurer) et Leïla Slimani (Chanson douce) ont été lauréates.

Si Amélie Nothomb décroche le Prix Goncourt 2019, elle serait la 11ème femme à être récompensée.