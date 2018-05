Cigarettes Maya l'abeille: le spot de Greenpeace est de "nature choquante"

Pour le Jury d'éthique publicitaire (JEP), le film de Greenpeace mettant en scène Maya l'abeille assurant la promotion de cigarettes est en infraction avec les règles en matières de publicités non commerciales, indique-t-il sur son site internet. Le JEP estime que les images "de nature choquante" utilisées ne présentent ici pas de lien direct avec le message que l'annonceur veut faire passer, à savoir l'arrêt de la promotion de charcuteries sur lesquelles figurent des héros d'enfants.

Le Jury d'éthique publicitaire a reçu une dizaine de plaintes émanant de personnes privées.

Il précise dans son communiqué que le JEP se limite à examiner le contenu de la vidéo "sans se pencher sur le débat relatif à la consommation de viande transformée telle que la charcuterie, ni sur les questions de propriété intellectuelle, qui ne relèvent pas de sa compétence".

"Les organisations non-commerciales peuvent bien entendu avoir recours à des communications controversées", souligne le président du JEP, Piet Moons. "Mais dans ce cas-ci, les moyens commerciaux utilisés sont disproportionnés."

Pour le Jury, en utilisant un personnage animé connu, les images diffusées semblent faire la promotion de cigarettes pour enfants. "Les images sont de nature choquante et n'ont aucun lien direct avec le message que l'annonceur veut faire passer", ajoute M. Moons. Le but du spot n'apparaît pas non plus clairement.

Le Jury d'éthique publicitaire a donc demandé à Greenpeace de modifier ce spot vidéo et, à défaut, de ne plus le diffuser.

Greenpeace peut encore faire appel et indique jeudi après-midi étudier cette possibilité.

Studio 100 a par ailleurs décidé de poursuivre Greenpeace en justice.