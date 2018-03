Christophe Salengro, l'acteur qui incarnait le président du "Groland", est décédé

Avec son physique reconnaissable entre tous, Christophe Salengro incarnait depuis 1992 le rôle du président du Groland, un territoire imaginaire au cœur d'une émission sur Canal+.

Pendant 25 ans, il fut à la tête de la "présipauté" imaginée par Benoît Delépine et Jules-Edouard Moustic. "Notre phare s'est éteint. Depuis ce matin, les Grolandaises et les Grolandais vivent dans le noir", écrit la chaîne dans un communiqué. Qualifié d'"inmourrable" dans le plus pur style du programme satirique, Christophe Salengro "restera président pour l'éternité", affirme Canal+.