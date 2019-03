Christie's vend aux enchères la collection d'art contemporain du chanteur George Michael

La collection d'art du chanteur anglais George Michael, décédé en 2016, va être vendue aux enchères chez Christie's à Londres ce jeudi 14 mars. Star de cette vente, l'oeuvre "The Incomplete Truth" du controversé Damien Hirst. Représentant une colombe en vol figée dans du formaldéhyde, cette réalisation de 2006 sera le principal lot de la vente avec une estimation comprise entre un million et 1,5 million de livres (entre 1,15 et 1,75 million d'euros).