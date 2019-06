Choqué par l'enquête d'une association de protection animale, Nagui appelle à la mobilisation (vidéo)

Les vaches à hublot - une enquête de L214 commentée par Nagui - 20/06/2019 https://www.l214.com/vaches-hublot Vaches à hublot, poulets difformes, cochons, veaux, lapins malades et enfermés dans des cages minuscules : les images de cette enquête de L214 décrites par Nagui dévoilent l’intérieur du 1er centre privé européen de recherches en nutrition animale et conduite d’élevage. Des expérimentations y sont menées afin d’élaborer et tester les aliments pour animaux de la marque Sanders, leader français de la nutrition animale et filiale du groupe Avril. Ces aliments sont conçus dans le but d’optimiser la productivité des animaux d’élevage (viande, lait, œufs), sans aucune considération pour leur santé et leur bien-être. Pour dire STOP aux vaches à hublot, signez la pétition : https://www.l214.com/vaches-hublot