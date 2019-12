Choisissez le mot de l’année 2019

Quel sera le mot de 2019 ? Celui qui, selon vous, a particulièrement marqué l’année écoulée, et qui n’est pas (encore) repris dans les dictionnaires usuels tels que le Petit Robert ou le Larousse ? Faites votre choix parmi les dix mots sélectionnés.

Entre le 18 et le 29 novembre, vous avez été plus d’un millier à nous faire part de vos propositions, via les sites de la RTBF et du Soir. Environ 500 mots différents ont été rassemblés et examinés par le centre de recherche Valibel (UCLouvain), sous la houlette du professeur Michel Francard.

Début décembre, Michel Francard a soumis à un jury composé de personnalités du monde des lettres, une liste de mots rencontrant les critères de sélection. Sur la base de leur pertinence et de leur originalité, dix de ces mots ont été retenus par le jury.

La liste des dix mots retenus

bacster [bakstɛʀ] nom

Dans la locution nominale étudiant∙e en bacster "étudiant∙e de l’enseignement supérieur en Belgique qui se trouve, par le jeu des crédits résiduels, à cheval sur le cycle de bachelier et celui de master".

Mot-valise : baccalauréat et master.



brexiter [bʀɛksite] verbe intransitif

Annoncer qu’on est sur le point de quitter quelque chose ou quelqu’un, sans passer à l’acte.

De Brexit.



cheh [ʃɛh] interjection

Se dit à l’adresse d’une personne pour se réjouir de ce qui lui arrive de mal : "Bien fait pour toi !"

De l’arabe maghrébin cheh (même sens).



chill [tʃil] adjectif

Correct ; agréable ; détendu.

De l’anglais chill (même sens).



collapsologie [kɔlapsɔlɔʒi] nom féminin

Étude systémique et multidisciplinaire de l’effondrement des civilisations industrielles et de ce qui en résulte.

De l’anglais (to) collapse "s’écrouler" + -logie.



éco-anxiété [ekoɑ̃ksjete] nom féminin

Anxiété provoquée par la prise de conscience des conséquences négatives du changement climatique.

Composé de éco- + anxiété.



gilet(s) jaune(s) [ʒilɛʒon] nom

Mouvement social dénonçant des mesures économiques jugées pénalisantes pour les populations déjà précarisées. – Personne qui fait partie de ce mouvement.

Métonymie (au départ du gilet jaune porté comme signe distinctif de ce mouvement).



instagram (m) able [ɛ̃stagʀamabl] adjectif

Qualifie un lieu, un décor ou un objet dont la photo est susceptible de devenir virale une fois postée sur le réseau social Instagram.

De Instagram.



nasser [nase] verbe transitif

Encercler (des manifestants…) dans une souricière tendue par les policiers.

Du nom nasse (qui désigne cette technique d’encerclement).



poukie ou pookie [puki] nom féminin

Personne qui dénonce, qui moucharde.

Sans doute de l’argot (d’origine rom) poucave (même sens).



L’année dernière, "malaisant" s’était imposé haut la main devant "infox" et "remontada". Quel mot pour lui succéder en 2019 ? A vous de jouer.