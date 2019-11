Chine: Macron inaugure le Centre Pompidou de... Shanghaï

Emmanuel Macron a loué mardi le rôle de la culture pour rapprocher la France et la Chine, en inaugurant le Centre Pompidou de Shanghai, la première implantation hors d'Europe pour le musée parisien. "Ce n'est qu'une étape (...) Vive l'amitié entre la Chine et la France! ", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'un discours dans ce nouveau lieu dédié à l'art moderne et contemporain.

Oeuvre de l'architecte britannique David Chipperfield, le "Centre Pompidou West Bund Museum Project" offre près de 25.000 m2 d'exposition et de lieu de rencontre sur les berges du Huangpu, la rivière qui traverse l'immense métropole de 24 millions d'habitants. Emmanuel Macron a visité pendant près d'une heure la première exposition du musée, "The shape of time" ("La forme du temps"), qui présente des oeuvres européennes (Kandinsky, Picasso, Soulages...) et asiatiques.

Il était accompagné de son épouse Brigitte, de responsables culturels et d'artistes français, comme le musicien Jean-Michel Jarre, et chinois, dont le peintre Yan Pei-Ming, après un déjeuner avec certains d'entre eux.