Chine : de mémoire, il dessine une carte de son village natal et retrouve ses parents, plus de 30 ans après son enlèvement

Quelques traits peuvent changer une vie. Des traits bleus dessinés au stylo. Ils représentent un village. Quelques bâtiments. Dont un qui ressemble à une école. Mais aussi les environs du bourg. Des bosquets de bambous, une rivière, des collines, des routes. Le dessin, accompagné de quelques indications, a été fait de mémoire par un jeune homme, Li Jingwei. Posté avec une vidéo sur le Douyin – c’est comme ça qu’est appelé TikTok là-bas le 24 décembre, il a changé radicalement la vie de ce garçon.

Je suis un enfant qui cherche à retrouver sa maison. J’ai été emmené au Henan par un voisin chauve vers 1989, quand j’avais environ quatre ans

Voilà le message que Li Jingwei a fait passer dans sa courte vidéo. Le dessin présenté a titillé des policiers de la région. Ils ont pensé reconnaître un village, situé à près de 2000 kilomètres de là. Li Jingwei habite dans le Henan (centre du pays), et la bourgade recherchée, dans le Yunnan (sud-ouest de la Chine). L’intuition des forces de l’ordre est la bonne. Et non seulement le nom du village est retrouvé, mais l’enquête de rapidement révéler qu’une femme y avait effectivement perdu un jeune bambin il y a une trentaine d’années de cela. Même après toute cette longue séparation, le voyage ne se fera pas attendre. Ce 1er janvier, des images de déchirantes retrouvailles sont publiées. L’enfant, maintenant adulte, a pu retrouver les traits de sa mère et ses parents. La mère naturelle, en pleurs, s’effondre dans les bras de son enfant. Et le jeune homme de commenter : "Après trente-trois ans à attendre, d’innombrables nuits de nostalgie et finalement une carte dessinée à la main de mémoire, c’est le moment de vivre ce dénouement extraordinaire"

Enfant unique

Revenons sur cette planification des naissances. La loi, instaurée en Chine en 1979, perdurera en l’état pendant presque 35 ans. Elle est due notamment à une crainte de la surpopulation et une volonté d’élever le niveau de vie – les ressources de l’Etat étant de ce fait moins allouées à l’aide aux familles —. Il faut savoir que depuis le début de l’ère maoïste, à la fin des années 40, la population chinoise avait doublé. Mais dans les années 80, cette nouvelle politique nataliste s’avère intenable, notamment dans les campagnes. Il est donc décidé d’autoriser les habitants de régions rurales d’avoir deux enfants, si le premier était une fille ou si les deux parents étaient eux-mêmes enfants uniques.

Filles "perdues"

Le temps du changement

Le taux de fécondité, fondant comme neige au soleil, a poussé les autorités à changer leur fusil d’épaules dans les années 2010. Des réformes qui ont amené la possibilité d’avoir deux progénitures à partir du premier janvier 2016. A lire aussi : Fin de la politique de l’enfant unique en Chine : son origine et ses conséquences

Population vieillissante

Pékin, en 2018 © AFP Deux enfants permis, le progrès est notable mais ne convainc pas, ou plutôt plus. En effet, le règne de "l’enfant-empereur" a conduit notamment à une explosion du ratio de personnes âgées dans la population. Pour contrebalancer cette absence de bras qui s’attellent à une économie toujours florissante, les actifs doivent bosser dur. L’époque est à présent plus que jamais au matérialisme et au niveau de vie qui grimpe, notamment dans les villes. Pas vraiment un temps pour pouponner… De fait, accru par la peur de ne pas pouvoir subvenir au besoin d’une deuxième bouche à nourrir, un monde du travail chronophage, une explosion des divorces, mais aussi toujours cette interdiction de se marier – condition sine qua non pour enfanter – avant 22 ans pour les garçons et 20 pour les filles, ne produit donc pas les effets escomptés par les camarades au pouvoir. En 2020, certains notaient une baisse de la population du pays le plus peuplé de la planète, une première depuis la famine de 1961.

Le temps presse

