Cheveux et tempérament de feu, la chanteuse italienne Milva n'est plus

La célèbre chanteuse italienne Maria Ilva Biocati, plus connue comme Milva, est décédée à l'âge de 81 ans. Surnommée "La Rouge" ou "La panthère de Goro", son village natal, Milva, malade depuis des années, est morte vendredi soir à Milan, a indiqué sa fille à l'agence Ansa. Elle avait interprété certains des plus grands succès de la chanson italienne des années 1960 et 1970 et sa chevelure rousse était connue bien au-delà des frontières de la péninsule.

"Milva a été l'une des interprètes les plus intenses de la chanson italienne. Sa voix a suscité des émotions intenses à des générations entières. Une grande italienne, une artiste partie de sa terre natale qui est montée sur les scènes internationales", a commenté le ministre de la Culture Dario Franceschini.

Selon le président italien Sergio Mattarella, Milva a joué un rôle de premier plan dans la musique italienne et était cultivée, sensible et polyvalente.