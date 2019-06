Cher Corps : Un livre-vérité qui nous parle du rapport, aujourd'hui, que les femmes ont avec leur corps.

Notre société n’est pas une société de tolérance, loin s’en faut, et elle met de plus en plus le regard au centre de toute communication, donc l’image que l’on donne de soi, l’impression que les autres ressentent en nous voyant, cette société encore et toujours machiste est parfois (souvent) source de véritables problèmes d’identité.

cher corps - © delcourt

Il y a Lucie, qui nous fait découvrir le monde du tatouage et qui se refuse à cacher sous quelque forme artistique que ce soit la souffrance physique qui fut sienne. Il y a Mathilde, 33 ans, qui est grosse et ce n’est pas un gros mot ! Aurélie, elle, nous parle de l’anorexie et du besoin de s’apaiser pour se restaurer à soi. Il y a Mayalan, 27 ans, noire de peau et ronde de chairs, qui ne veut qu’éduquer les autres à l’acceptation de soi, tout en s’éduquant elle-même à accepter les autres. Il y a Camille, 22 ans, handicapée et trouvant son bonheur dans le simple fait d’être en vie. Et puis, finalement, il y a Mai, 40 ans, qui combat ses peurs les plus intimes en ne cherchant plus sa beauté dans le regard des autres.