Charlie Hebdo : Instagram suspend quelques instants des publications contenant les caricatures de Mahomet

C’est le journal français Le Figaro et le journal en ligne le Huffingtonpost.fr qui relèvent et révèlent les faits. Alors que la rédaction du journal "Charlie Hebdo" republiait cette semaine les caricatures de Mahomet pour "marquer" le début du procès de l’attentat de 2015 à Paris, deux journalistes de l’hebdomadaire satirique ont vu leurs comptes Instagram bloqués.

Le Figaro a cherché à en savoir plus auprès d’Instagram. "Les comptes ont été supprimés par erreur et nous les avons rétablis dès que cela a été porté à notre connaissance", a fait savoir le service communication d’Instagram. "Nous sommes désolés de la confusion et de la détresse que cela a pu causer. Pour info, cela n’avait aucun lien avec la couverture de Charlie, elle n’a pas été censurée par ailleurs et a été publiée sur le compte de Charlie", a-t-il déclaré dans un échange avec la rédaction parisienne.

Le journal de cette semaine où l’on pouvait voir les fameuses caricatures de Mahomet a bénéficié d’un tirage trois fois supérieur à l’habitude.

Interrogée au sujet de la liberté d’expression ce week-end, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a, toujours selon le Figaro.fr, exprimé son attachement a celle-ci, ainsi que celle du président Macron, qui l’a répété à l’occasion d’un discours au Panthéon ce vendredi 4 septembre.

