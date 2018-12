Charles Michel, Elio Di Rupo, Theo Francken: qui sont les politiques belges les plus suivis sur Instagram?

Selon une étude publiée début décembre, Instagram est le réseau social qui grandit le plus rapidement parmi les dirigeants mondiaux. Ils sont donc de plus en plus d'hommes et de femmes politiques actifs sur le réseau social au polaroïd. À l'échelle mondiale, c'est le Premier ministre indien qui détient la palme du plus grand nombre d'abonnés. Et en Belgique, quel est le plus "instagrammable" de nos politiciens ?

Ils sont 100 de plus que dans la même étude réalisée en 2017. Instagram semble donc devenir "the place to be", même quand on est actif en politique et certains chiffres parlent d'eux même. Le compte politique le plus suivi sur le réseau social est celui de Narendra Modi, le Premier ministre indien, avec pas moins de 14,8 millions d’abonnés.

Pour savoir ce qu'il en est en Belgique, nous avons compilé le nombre de "followers" des membres du gouvernement Michel, incluant les membres de la N-VA malgré leur récente démission, et les présidents des dix principaux partis belges. Résultat des courses : un panel de 27 hommes et femmes politiques.