Charles, l'éternel prince de Galles, fête ses 70 ans

Premier dans l’ordre de succession au trône britannique, le Prince Charles de Galles a 70 ans ce mercredi. Dans une interview donnée à la BBC, il explique quel est son rôle et ce qu’a été sa vie à attendre de devenir Roi.

En tant qu’héritier de la couronne, le Prince Charles a profité de sa liberté pour agir selon ses convictions. Il a su imposer son style en se consacrant à ses trois domaines de prédilection : l’environnement, le maintien des traditions royales et le soutien de la jeunesse. Il a néanmoins toujours fait attention à respecter la neutralité de la couronne. "J’ai toujours essayé de faire en sorte que, tout ce que j’ai fait a toujours été apolitique", raconte-t-il à la BBC.

Il n’y a de place que pour un souverain à la fois

Ses dernières années, avec la Reine qui approche les 100 ans, il s’est montré plus impliqué tout en conservant son rôle de prince : "Je pense qu’il est vital de se rappeler qu’il n’y a de place que pour un souverain à la fois, et non deux ! Si vous devenez le souverain, alors vous jouez ce rôle de la manière dont c’est attendu", a-t-il ajouté.

Selon Charles, il est clair qu'une fois sur le trône, il ne pourra pas "faire ce [qu'il a] fait en tant qu’héritier", et qu'il devra opérer "selon des paramètres constitutionnels." Mais, pour lui, c’est une fonction toute autre. "Je pense que les gens ont oublié que les deux sont très différents", note le prince.

Aujourd’hui et malgré son âge avancé, le Prince Charles a plus que jamais l’intention de poursuivre ses actions de représentation et compte, tant qu’il en a la possibilité, continuer son soutien aux œuvres caritatives.