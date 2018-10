Charles Aznavour et ses liens avec le monde du rap

Charles Aznavour s'est éteint à 94 ans. Un âge qui lui a permis de traverser toutes les époques et toutes les tendances musicales. Fidèle à son style, Charles Aznavour a toutefois exprimé un lien fort avec le monde du rap et le milieu des rappeurs français le cite régulièrement au rang de ses plus grandes inspirations avec Jacques Brel et Georges Brassens. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à dire que le premier morceau de rap français est "Poker" de Charles Aznavour, bien avant l'avènement du hip-hop fin des années 70, début des années 80,. Il y raconte un partie de cartes dans un phrasé parlé à la façon des slammeurs. "Poker" date de 1953.

Mais la première véritable connexion entre Aznavour et le rap, c'est son "featuring" sur "A l'ombre du show business" de Kery James sur l'album éponyme sorti il y a 10 ans. Le rappeur connu pour ses classiques "Thug life" ou encore "Banlieusards" parle du boycott du rap par les grands médias français et ses relations tendues avec les politiques. Pour appuyer la crédibilité de ce courant musical, Kery James parvient à convaincre l'icône de la chanson française à partager un morceau. Lors d'une unique interprétation en live sur France 2, Charles Aznavour explique: "Les rappeurs et les slammeurs écrivent merveilleusement notre langue. On pense que cette jeunesse ne connait pas la chanson. Au contraire, elle la connaît très très bien. Mais elle veut s'exprimer d'une manière différente. Je trouve qu'il y a une floraison d'auteurs compositeurs interprètes rappeurs ou slammeurs qui sont formidables aujourd'hui". Peut-être que Charles Aznavour ne l'ignorait pas, mais en 1998, Kery James et son groupe de l'époque Ideal J samplaient "les deux pigeons" (1693) pour composer le titre contestataire "Evitez".

Dans Le Parisien, en 2008, Charles Aznavour expliquait déjà son amour pour le rap, tout en invitant les rappeurs à sortir des clichés: "La chanson française est faite de textes. Nous, chanteurs de variété, n'avons pas de musique, nous n'avons inventé aucune rythme, nous avons toujours pris ceux des autres. Il faut donc faire rentrer dans notre famille ceux qui travaillent le texte. (...) Il faut que le rap varie ses thèmes, qu'il arrive à dire autre chose que la révolte et la protestation." Quelques temps plus tard, Grand Corps Malade, autre figure du slam francophone aura également le privilège d'accueillir Charles Aznavour sur l'un de ses disques "Tu es donc j'apprends", un titre qui traite du dialogue entre les hommes.

Les rappeurs américains, friands d’échantillonnages, doivent aussi beaucoup à Aznavour. Fin des années 90, le collectif formé par Nas, AZ, Foxy Brown et Nature chante "Firm Fiasco" qui utilise les notes d'"A ma fille" sortie en 1964. Le morceau est produit par le grand Dr. Dre. Celui-ci continue sur sa lancée: en 1999, il produit et interprète le carton "What's the difference" avec Eminem et Xzibit. "What's the difference" comporte un sample de "Parce que tu crois" (1966).

Les mordus de musique r'n'b US auront également tout de suite repéré la similarité musicale avec "Breathe" de Blu Cantrell et Sean Paul (2003). Un carton qui a fait le tour des charts et des boîtes de nuit.

Le monde du rap ne l'a jamais caché: il kiffe Charles Aznavour. Preuve avec les hommages de Kalash, Alonzo, Passy, etc sur les réseaux sociaux ce lundi. Des artistes urbains qui ont régulièrement emprunté des notes à l'artiste d'origine arménienne. Car la liste des samples est encore longue: "Aux absents" de la Fonky Family, "Emeutes" de Psy 4 de la Rime mais aussi "La Mamma" d'Aketo (Sniper).