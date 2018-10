Charles Aznavour est décédé à l'âge de 94 ans

Après une chute et une fracture de l'humérus qui l'avait éloigné des scènes durant quelques mois, Charles Aznavour est reparti en tournée à l'âge vénérable de 94 ans. Ce monument de la chanson française, célébré dans le monde y compris par ses pairs, n'était pas près de faire ses adieux. Dans certaines interviews, il se disait d'ailleurs fier d'être le plus ancien chanteur en activité... et même prêt à chanter jusqu'à 100 ans.

Cette nouvelle tournée avait redémarré ce samedi 8 septembre à Paris, avec un retour qui était prévu à Bruxelles à Forest National le 26 octobre 2018 pour un concert unique avec un nouveau tour de chants incluant ses titres incontournables.

Nous l'avions rencontré à Paris, avant le début de cette nouvelle tournée, avec simplement "Aznavour" en lettres rouges "en haut de l'affiche" toujours, près de 60 ans après son premier triomphe. Charles Aznavour repartait chanter aux quatre coins du monde. Car, il le répètait, une fois sur scène il se sentait "comme chez lui" : "Je me régale en scène et le public le voit. Je suis heureux, je suis chez moi et quand je trouve une plaisanterie qui me plaît et que je leur livre, je me marre avec eux. Si vous voulez être aimé du public, aimez-le, mais aimez-le bien, prouvez-le lui. Moi ce n'est pas difficile, je le prouve quand on veux".