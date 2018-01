Changer soi-même la batterie de son iPhone, c'est facile? Et ça améliore vraiment quelque chose?

"Les téléphones mobiles peuvent fonctionner potentiellement pendant une dizaine d’années, mais cette durée est rarement évoquée et leur durée d’usage n’est estimée qu’à deux ans", peut-on lire dans un rapport de l'Ademe , l'Agence française de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, publié en 2012.

"Votre batterie est conçue de manière à conserver jusqu’à 80% de sa capacité initiale au bout de 500 cycles de charge complets." Le site internet d'Apple ne le cache pas : les batteries de ses iPhone ne sont pas éternelles. C'est même l'un des composants les plus vulnérables de l'appareil. Au fur et à mesure des décharges et des recharges, la batterie s'use et devient de moins en moins robuste. Ajoutez à cela des mises à jour du système d'exploitation qui en demandent toujours plus à votre téléphone ... Résultat : les lenteurs et autres pertes d'autonomie s'accumulent, au point que l'envie d'acheter le nouveau modèle pointe bien vite le bout de son nez.

Les tarifs pour la réparation d'une batterie d'iPhone sur le site internet d'Apple. - © Capture d'écran Apple

Face au tollé, Apple a alors annoncé une baisse du coût de remplacement d'une batterie. Pour un certain nombre de modèles (voir la capture d'écran), le prix du changement d'une batterie hors garantie est passé à 29 euros. Mais quid des iPhone qui ne rentrent pas dans les critères, c'est-à-dire tous les modèles antérieurs à l'iPhone SE mis sur le marché en mars 2016 ? Dans ce cas-là, la réparation coûte 89 euros.

L'aventure du "Do It Yourself"

Des magasins spécialisés proposent de faire le travail, pièce et main d'oeuvre, pour 50 euros. À l'époque du "Do It Yourself" (faites-le vous-même, ndlr) et des tutos sur internet, si on tentait de remplacer soi-même la batterie d'un iPhone en fin de vie ? Avec quelques tournevis adaptés et en achetant la pièce sur internet, ça ne doit pas être bien compliqué se dit-on... Renseignement pris, une batterie de remplacement - qui ne sera pas une pièce d'origine certifiée Apple - coûte autour de 25 euros.

Nous avons fait le test sur un iPhone 5s qui avait plus de 2 ans... et dont les 500 cycles de recharges promis par Apple sont largement dépassés. C'est bien simple, depuis la dernière mise à jour iOS 11 sortie en septembre 2017, notre appareil s'éteint régulièrement alors qu'il dispose encore de 20% d'autonomie. Et cette dernière baisse à toute vitesse. Le smartphone tient à peine la charge pendant une journée en n'étant pas trop exigeant avec les applications, la 4G et le wifi.