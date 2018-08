Cette vidéo montre-t-elle une mise en scène de noyade de migrants?

C'est une vidéo qui se répand un peu partout sur les réseaux sociaux ces derniers jours. On y voit une équipe de tournage en bord de mer. Ce qu'ils filment ? Des hommes et des femmes jouant le rôle de naufragés.

Comme l'explique l'AFP sur son blog Factuel, une voix hors-champ raconte en tchèque : "Pauvres petits migrants ! C'est exactement comme ça que ça passe, tout ce qu'ils nous montrent à la télé ! C'est une blague ? La réalisatrice est en train de tourner la scène du 'les migrants se noient dans la mer'."

Il n'en fallait pas plus pour enflammer les partisans des théories du complot et les militants d'extrême droite. Avec cette vidéo, ils tiennent la preuve qu'ils attendaient tant : les médias feraient tout, à grands coups de fake news, pour apitoyer le public sur le sort des migrants. "La question qui se pose donc est de savoir dans quelle mesure nous devrions faire confiance à la narration des médias grand public lorsqu'ils semblent prêts à distribuer de fausses nouvelles comme celles-ci", peut-on lire sur un site qui mélange vraies infos et complotisme.

Fake news et complotisme

"Des journalistes tchèques pris la main dans le sac en train de réaliser un fake sur le débarquement d'une embarcation de migrants. Les médias prêts à tout pour faire de l'argent et vous manipuler", ajoute un utilisateur de Twitter dans un message partagé une centaine de fois.