Cette vidéo mérite vraiment d'être regardée jusqu'au bout

Si vous voulez garder la surprise, regardez directement la vidéo, et puis lisez seulement la suite.

Cette vidéo intitulée "Ce TRUC tout NATUREL guérit TOUS LES CANCERS!" est en fait produite par l’université canadienne de Mc Gill.

Elle a été publié en anglais et en français sur les réseau sociaux début juillet et depuis elle est devenue virale avec plus de 11 millions de consultations sur les divers supports.

L’université voulait réagir au nombre très important de vidéos pseudo scientifiques sur les possibles guérisons du cancer visibles sur le net dans le monde. Et sur l'importance de bien vérifier ses sources avant de tenter n'importe quoi.