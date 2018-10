Cette entreprise s'est spécialisée dans la fabrication de robots plus vrais que nature (vidéo)

Un logiciel ultra-perfectionnés, des capteurs à tous les étages et divers matériaux tous plus technologiques les uns que les autres : voilà ce que l'entreprise Engineered Arts a mis au point pour proposer des robots plus vrais que nature.

La peau de ces automates ressemble en tous points celle des humains, leurs yeux bougent dans les orbites et leur mâchoire ferait pâlir d'envie les possesseurs de dentiers. "L'entreprise a même travaillé avec le musée Tussauds, pour amener les célèbres statues de cire à un autre niveau de réalité", rapporte le site Mashable.

Côté logiciel, Engineered Arts a mis au point un programme pour configurer ses robots jusque dans les moindres détails. De quoi, promet le site internet de la compagnie, créer "une expérience interactive inoubliable". Une expérience qui a un coût : comptez au minimum 67.000 euros pour le modèle premier prix...