Césars 2018: "120 battements par minute" est le grand gagnant avec six récompenses

"120 battements par minute" est le grand gagnant de cette 43ème nuit des Césars avec six récompenses. Les Belges sont quant à eux revenus bredouille.

Nommé dans treize catégories, le film de Robin Campillo sur la propagation du sida dans les années 1990 a décroché les Césars du meilleur film, du meilleur espoir masculin, du meilleur acteur dans un second rôle, du meilleur montage, de la meilleure musique originale et du meilleur scénario original. L'autre grand gagnant de la cérémonie est le film d'Albert Dupontel "Au-revoir là-haut" qui a raflé cinq prix.

Les Césars du meilleur acteur et de la meilleure actrice ont été respectivement attribués à Swann Arlaud pour son rôle dans "Petit paysan" et Jeanne Balibar pour son interprétation dans "Barbara".

Hommages et hashtag

La cérémonie présidée par Vanessa Paradis et présentée par Manu Payet a été marquée par différents hommages à des pointures du cinéma récemment décédées: Jeanne Moreau, Johnny Halliday, Jean Rochefort, Mireille Darc et Danielle Darrieux. Marion Cotillard et Pedro Almodovar ont remis un César d'honneur à Pénélope Cruz, l'actrice fétiche du réalisateur espagnol. A noter également le lancement du hashtag #Maintenantonagit pendant la cérémonie. Toutes personnes arboraient un ruban blanc pour rendre hommage aux femmes victimes de violences.

Côté belge, petite déception pour la production belge "Zombillenium", réalisée par Arthur de Pins et Alexis Ducord, qui était en lice pour le prix du meilleur film d'animation. Le film y a échappé au profit de la production française "Le Grand Méchant Renard et autres Contes...". "Noces" de Stéphane Streker et "L'échange des princesses" de Marc Dugain sont quant à eux passés à côté du César du meilleur film étranger remis à Andrey Zvyagintsev pour "Faute d'amour".

Le palmarès complet de la cérémonie

Meilleur film: Robin Campillo pour "120 battements par minute"

Meilleure réalisation: Albert Dupontel pour "Au-revoir là-haut"

Meilleur acteur: Swann Arlaud dans "Petit paysan"

Meilleur actrice: Jeanne Balibar dans "Barbara"

Meilleur espoir masculin: Nahuel Perez Biscayart dans "120 battements par minute"

Meilleur espoir féminin: Camélia Jordana dans "Le brio"

Meilleur acteur dans un second rôle: Antoine Reinartz dans "120 battements par minute"

Meilleure actrice dans un second rôle: Sara Giraudeau dans "Petit paysan"

César du public: Dany Boon pour "Raid dingue"

Meilleur premier film: Hubert Charuel pour "Petit paysan"

Meilleur documentaire: Raoul Peck pour "I am not your negro"

Meilleure photo: Vincent Mathias pour "Au-revoir là-haut"

Meilleur son: Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau et Stéphane Thiebaut dans "Barbara"

Meilleurs décors: Pierre Quefféléan pour "Au-revoir là-haut"

Meilleur montage: Robin Campillo pour "120 battements par minute"

Meilleur court métrage: Alice Vidal pour "Les bigorneaux"

Meilleure musique originale: Arnaud Rebotini dans "120 battements par minute"

Meilleur scénario original: Robin Campillo pour "120 battements par minute"

Meilleurs costumes: Mimi Lempicka pour "Au-revoir là-haut"

Meilleur court-métrage d'animation: Lucrèce Andreae pour "Pépé le morse"

Meilleur film d'animation: Benjamin Renner et Patrick Imbert pour "Le grand méchant renard et autres contes"

Meilleure adaptation: Albert Dupontel et Pierre Lemaître pour "Au-revoir là-haut"

Meilleur film étranger: Andrey Zvyagintsev pour "Faute d'amour"