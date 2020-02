César: 44 ans de célébration du cinéma français

Le 28 février prochain aura lieu la 45e Cérémonie des César. L’occasion de célébrer les acteur.rice.s, réalisateur.rice.s et les petites mains qui se cachent derrière le grand écran. Retour sur quelques dates-clés de cette cérémonie annuelle et sur son histoire.

Palais des Congrès, Paris, 3 avril 1976. "C’est le cinéma qui nous réunit ce soir. Et le but de cette manifestation est d’honorer la profession cinématographique toute entière." C’est avec ces mots que Pierre Tchernia, réalisateur, entame la première Cérémonie des César, aussi appelée Nuit des César. Cérémonie qui deviendra annuelle.

À l’initiative de cette célébration du septième art français, l’ex-journaliste et producteur Georges Cravenne, animé par l’envie de faire comme les Américains. "Les Oscars, je crois, sont nés en 1927. J'avais alors 13 ans, et depuis cet âge (aujourd'hui très lointain !) j'ai toujours été obsédé par l'existence de ce personnage emblématique, non pas de chair et d'os, mais de bronze et de dorure, dont la réputation était planétaire. Jalousie ? Émulation ?"

Pourtant, à l’époque, la France connaît déjà plusieurs remises de prix. De 1946 à 1968, de nombreuses récompenses cinématographiques sont décernées lors des Victoires du cinéma français. Créées par le magazine Cinémonde, ces distinctions laisseront place aux Étoiles de cristal à partir des années 1960, finalement supplantées par les César du cinéma en 1976. L’heure de gloire de Cravenne sonne. Son rêve devient enfin réalité.

Pour mettre sur pied cette Nuit du cinéma, Cravenne crée, un an auparavant, l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, plus communément appelée l’Académie des César. Composée de 4700 membres, cette institution distingue, depuis plus de 40 ans, celles et ceux, ainsi que les films qui ont marqué le cinéma l’année précédente, en leur décernant un trophée désigné "César".