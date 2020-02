César 2020: "J'accuse" de Roman Polanski obtient trois récompenses, "Les Misérables" meilleur film

"Les Misérables", le grand gagnant

Pour le reste, la cérémonie n'a pas connu d'incident, comme redouté. Au rayon des distinctions, le César du public a été attribué aux "Misérables" de Ladj Ly, un film coup de poing sur les banlieues françaises. Le long-métrage a également reçu le César du meilleur espoir masculin pour Alexis Manenti ainsi que le César du meilleur montage. Mais surtout, en fin de soirée, le César du meilleur film. Avec quatre prix, "Les Misérables" est le grand gagnant de la soirée.

Mais il ne faut pas non plus oublier "La Belle Epoque" qui a reçu le César des meilleurs décors. Le film signé Nicolas Bedos reçoit également le prix du meilleur scénario et le César de la meilleure actrice dans un second rôle a été attribué à Fanny Ardant pour son rôle de Marianne.