César 2019: meilleur documentaire pour "Ni juge ni soumise", suivez la cérémonie en direct

Sur le coup de 23h04 , c'est le prix de la meilleure actrice dans un second rôle qui a été décerné. La belgo-française, Virginie Efira était nominée dans cette catégorie pour son rôle dans "Le grand bain" mais c'est Karin Viard qui est repartie avec la récompense pour son rôle dans "Les chatouilles". La Française rejoint donc les sept actrice qui ont reçu le prix du meilleur second rôle féminin à deux reprises.

Nouvelle touche belge lors de la cérémonie française puisque la voix off a précisé que le réalisateur était passé par l'IAD, à Louvain-la-Neuve et qu'il vivait à Bruxelles même s'il est né à Macon, en France.

Le César du public est remis depuis l'année 2018. Il récompense chaque année le film qui a fait le plus d'entrées. Sans surprise, Les Tuches 3 est reparti avec ce César. Ce long métrage est réalisé par Olivier Baroux, l'ancien compère de Kad Merad dans le duo Kad et Olivier.

Des César belges à prévoir?

Plusieurs belges sont nominés dans différentes catégories. Virginie Efira, pour le César du meilleur second rôle dans "Le Grand bain" et de la meilleure actrice dans "Un amour impossible". À ses côtés, Cécile de France pour lconcourt également pour la meilleure actrice pour son rôle dans "Mademoiselle de Joncquières".

Trois productions made in Belgium sont également en lice dans deux catégories différentes : le meilleur documentaire pour "Ni juge, ni soumise", de Jean Libon et Yves Hinant et la meilleure production étrangère pour "Girl" de Lucas Dhont et "Nos batailles" de Guillaume Senez. Ce dernier a d'ailleurs été récompensé du Magritte du meilleur film au début du mois de février.