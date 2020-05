Ces couvertures du magazine Time sont fortes… mais elles sont fausses

Vous l’avez peut-être vue dans votre fil d’actualité, vous l’avez peut-être partagée aussi : une couverture du magazine américain Time avec la tête de Donald Trump et, par-dessus, une coiffure qui rappelle celle d’Adolphe Hitler. En bas à gauche, on lit ce titre : "Racism. The greatest virus" ("le racisme, le plus grand virus").

Le magazine américain, bien connu pour ses couvertures choc et célèbre pour son élection d'une "personnalité de l’année", aurait-il décidé de frapper un grand coup ? Un coup d’autant plus grand au moment où Minneapolis s’embrase après la mort de George Floyd ?

Non. Cette illustration n’a jamais fait la Une du Time. Il s’agit en réalité d’un dessin du Belge Luc Descheemaeker, un cartooniste connu aussi sous le pseudonyme de "O-sekoer". En 2016, il imagine ce dessin qu’il intitule "Trump/H".

La même année, cette caricature a été exposée avec d’autres oeuvres à Mexico City, ce qui lui a offert une publicité mondiale. Depuis, l’image a été reprise partout dans le monde (comme on le voit dans cette galerie sur Facebook) et ne cesse de resurgir au gré de l’actualité.

When the looting starts, the shooting starts

L’artiste est-il l'auteur de ce montage ? Nous lui avons posé la question, sans réponse pour le moment.

En tout cas, il a posté cette couverture imaginaire sur sa page Facebook dans la nuit de samedi à dimanche. Avec une petite modification (Trump a moins de cheveux dans la nuque que sur l’original) et ce commentaire "When the looting starts, the shooting starts" (qu’on peut traduire par "Quand le pillage commence, la fusillade démarre", des mots écrits par Donald Trump sur Twitter il y a quelques jours en rapport avec les événements à Minneapolis.

Mais c’est grâce à un message sur Twitter que l’image a fait le tour du monde ces dernières heures. "Quelle merveille (douloureuse)", écrit en guise de commentaire un certain Marcos Pereda qui a récolté plusieurs milliers de retweets et de "j’aime" en quelques heures.