Ces auteurs qui n'ont pas vraiment apprécié l'adaptation cinématographique de leur œuvre

De plus en plus, les héros de BD ont leur adaptation au cinéma, avec plus ou moins de succès : Astérix et Obélix, Iznogoud, Boule et Bill, Le petit Nicolas, Le petit Spirou, le grand Spirou, et tout récemment, l'anti-héros de Franquin, Gaston Lagaffe. Une adaptation qui fait grincer des dents les connaisseurs de la série, notre critique cinéma Hugues Dayez considérant même que c'est "la pire adaptation d'une BD belge jamais réalisée". Une voix s'est faite un peu plus entendre que les autres, c'est celle de la fille de Franquin, Isabelle, qui considère cette adaptation comme un "désastre".

Des auteurs qui n'approuvent pas (totalement) l'adaptation de leur œuvre sur grand écran, même si celle-ci est saluée par la critique, il y en a quelques uns. Retour sur quelques succès du box-office boudés par leur auteur littéraire.