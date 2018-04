Ces auteurs qui n'ont pas vraiment apprécié l'adaptation cinématographique de leur oeuvre

De plus en plus, les héros de BD ont leur adaptation au cinéma, avec plus ou moins de succès : Astérix et Obélix, Iznogoud, Boule et Bill, Le petit Nicolas, Le petit Spirou, le grand Spirou, et tout récemment, l'anti-héros de Franquin, Gaston Lagaffe. Une adaptation qui fait grincer des dents les connaisseurs de la série, notre critique cinéma Hugues Dayez considérant même que c'est "la pire adaptation d'une BD belge jamais réalisée". Une voix s'est faite un peu plus entendre que les autres, c'est celle de la fille de Franquin, Isabelle, qui considère cette adaptation comme un "désastre". Des auteurs qui n'approuvent pas (totalement) l'adaptation de leur oeuvre sur grand écran, même si celle-ci est saluée par la critique, il y en a quelques uns. Retour sur quelques succès du box-office boudés par leur auteur littéraire.

"Une serpillière hurlante" Considéré comme un chef d'oeuvre du film d'épouvante, The Shining, de Stanley Kubrick, est une adaptation du roman éponyme de Stephen King. Pourtant, ce dernier n'a jamais caché sa désapprobation envers la vision du célèbre réalisateur. En 2014, il a confié au magazine Rolling Stones qu'il considérait que Stanley Kubrick avait dénaturé son oeuvre, et rendue misogyne. Il vise spécifiquement le personnage de Wendy Torrance, interprété par Shelley Duval, qu'il décrit comme "une serpillière hurlante", qui ne correspond en aucun cas au personnage du livre. Heureusement, l'écrivain n'est pas aussi critique à propos de toutes les (nombreuses) adaptations de ses romans d'horreur : il apprécie particulièrement "Stand by me" (adaptation du roman "Le Corps"), "La ligne verte" ou "Misery".

Les dessous de Mary Poppins L'histoire est connue, l'écrivaine Pamela L.Travers a détesté l'adaptation de Mary Poppins par Disney, au point d'en pleurer de rage lors de sa projection au cinéma, dit la légende. Mrs Travers n'est pas une grande fan des films de Disney, et Walt devra attendre 20 ans avant de pouvoir avoir les droits sur son oeuvre, en 1961. P. L. Travers manque d'argent, mais réussit à lâcher ces droits à des conditions assez avantageuses : 100.000 dollars d'avance, 5% sur les recettes, et un droit de regard sur le script. S'engage alors long affrontement avec Walt Disney, le scénariste et les compositeurs. Mrs Travers ne veut pas de séquences d'animation, de chansons mièvres. La collaboration est un vrai calvaire. L'auteure fait enregistrer toutes les séances de travail, enregistrements qui ont d'ailleurs servi à la réalisation de dans "Dans l'ombre de Mary" (Saving Mr. Banks pour le titre original), en 2013, ou Tom hanks et Emma Thompson interprètent Walt Disney et Pamela L. Travers.

Des scènes de sexe virant au porno Certaines adaptations sont dites "librement inspirées" d'une oeuvre littéraire... laissant au réalisateur une grande marge de liberté sur son adaptation. "La vie d'Adèle", d'Abdellatif Kechiche Palme d'Or du festival de Cannes 2013, a été unanimement salué par la presse. Relatant l'histoire d'amour entre une adolescente et une jeune femme, le film se base sur la bande dessinée "Le bleu est une couleur chaude" de Julie Maroh, elle aussi récompensée, à Angoulême, par le prix du public. L'auteure, qui a rencontré Abdellatif Kechiche avant la réalisation du film, et n'a pas voulu y participer. Dans un article publié sur son blog, elle explique qu'elle a "perdu le contrôle sur mon livre dès l’instant où [elle l'a] donné à lire. C’est un objet destiné à être manipulé, ressenti, interprété." Elle y livre son ressenti sur le film, et, sans dénoncer l'adaptation du réalisateur, explique qu'elle reste très éloignée de ce que l'on ressent en lisant la bande dessinée. "C’est un film purement kéchichien, avec des personnages typiques de son univers cinématographique. En conséquence son héroïne principale a un caractère très éloigné de la mienne, c’est vrai. Mais ce qu’il a développé est cohérent, justifié et fluide. C’est un coup de maître", écrit-elle. Mais si elle respecte la création d'Abdellatif Kechiche, là où le film lui a un peu fait mal aux yeux, ainsi qu'à la communauté LGBT, c'est lors des scènes de sexe. En tant qu'auteure, elle considère que "la façon dont il a choisi de tourner ces scènes est cohérente avec le reste de ce qu’il a créé." Mais en tant que lesbienne, Julie Maroh a perçu ces scènes comme "un étalage brutal et chirurgical, démonstratif et froid de sexe dit lesbien, qui tourne au porn, et qui m’a mise très mal à l’aise". Voire ridicules, tant les homosexuelles y voient surtout la vision hétérosexuelle du sexe entre femmes. "Parmi les seuls qu’on n’entend pas rire il y a les éventuels mecs qui sont trop occupés à se rincer l’œil devant l’incarnation de l’un de leurs fantasmes."

Un Astérix à l'humour trop Canal + L'adaptation d'Astérix et Cléopâtre par Alain Chabat n'a pas convaincu Uderzo, le dessinateur de la série bd, qui "n'aime pas trop beaucoup ça..." Comme les auteurs précédents, il reproche à Alain Chabat de s'être trop éloigné de l'oeuvre originale, et d'avoir un humour trop Canal +, ainsi qu'une place trop importante occupée par les personnages secondaires. Mais le succès est au rendez-vous, Astérix et Obélix: mission Cléopâtre devenant culte pour toute une génération qui aime encore à balancer quelques répliques célèbres.