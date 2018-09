Censure du nu artistique: Facebook revoit sa politique après concertation avec Toerisme Vlaanderen

Tableaux ou œuvres d'art présentant des corps nus pourront tout de même être visibles sur Facebook. Ainsi en a décidé mercredi le réseau social après concertation avec Toerisme Vlaanderen.

Les médias sociaux semblent faire difficilement la différence entre nu pornographique et nu artistique; les nus représentés dans les œuvres des maîtres flamands étant dès lors censurés. Par ailleurs, les règles appliquées à la publicité sont plus sévères que pour les autres messages. Tout cela fait que Toerisme Vlaanderen parvient difficilement à promouvoir les œuvres des maîtres flamands via Facebook.

Facebook a promis d'adapter rapidement son algorithme afin que les utilisateurs puissent se voir proposer des publicités reprenant des nus artistiques. En outre, la procédure pour contester un contenu bloqué va être simplifié à court terme.

Toerisme Vlaanderen avait par ailleurs diffusé une vidéo ludique qui se moque de la politique du réseau social à l'égard des nus.