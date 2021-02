"Ceci n’est pas un complot" : au-delà de certains sous-entendus, quels sont les faits ?

Le film "Ceci n’est pas un complot, comment les médias racontent le Covid", réalisé par Bernard Crutzen a dépassé les 500.000 vues sur la plateforme Vimeo et a été également visionné des centaines de milliers de fois en quelques jours sur Youtube. Derrière des questions et des interpellations pertinentes sur le traitement médiatique de la crise et sur les enjeux politiques, sociétaux et économiques qui l’entourent, plusieurs éléments suggérés ou sous-entendus dans le document vidéo ne correspondent pas à la réalité factuelle. D’autres affirmation sont à nuancer largement. Par ailleurs, depuis la diffusion de la vidéo, plusieurs intervenants interrogés dans le cadre du film ont pris leurs distances par rapport à l’utilisation qui a été faite de leurs propos lors de leur entretien avec le réalisateur. C’est notamment le cas de l’épidémiologiste Marius Gilbert et de l’anthropologue Jacinthe Mazzocchetti. Mais au-delà de ces réactions, de l’impression générale, et de la réception très différente d’un spectateur à un autre sur les enjeux soulevés et sur la forme du document, voici le détail de quelques éléments (la liste n’est pas exhaustive) présentés dans le film, qui concernent "les médias" (dont la RTBF qui en fait partie et qui est très présente dans les images utilisées) et qui ne cadrent pas avec les faits ou qui mériteraient d’être nuancés ou infirmés.

La remontée des cas en Allemagne : qu’a dit réellement le présentateur au JT ?

L’une des principales accusations directes envers la RTBF concerne ce que Bernard Crutzen présente comme une "fake news". Le film diffuse un extrait du JT de 13 heures de la RTBF daté du 9 mai 2020. La bande sonore du documentaire fait entendre le présentateur et journaliste Laurent Mathieu dire ceci : "L’heure n’est pas au relâchement. On le voit, dans certains pays comme l’Allemagne, la courbe repart à la hausse…". En voix off, Bernard Crutzen commente : "En réalité, le 9 mai les chiffres continuent de baisser en Allemagne", avant de revenir sur les propos de Laurent Mathieu : "(...) en certains endroits. On pourrait même reconfiner". Une infographie tirée de Google qui montre la courbe des nouveaux cas est affichée. Cette courbe des nouveaux cas en Allemagne est à la baisse. Voici ce qu’a dit Laurent Mathieu de façon complète. Il s’agit du lancement d’un reportage de Benoît Feyt : "On a enregistré au cours des 24 dernières heures 76 nouvelles hospitalisations. Elles sont en baisse. Tout comme le nombre de décès. 76 également. Il reste 502 patients aux soins intensifs. Là aussi, c’est moins qu’hier. Et malgré cette tendance positive, les experts sont unanimes, l’heure n’est pas au relâchement. On le voit, dans certains pays comme l’Allemagne, la courbe repart à la hausse en certains endroits. On pourrait même reconfiner. Et chez nous, pour le virologue Marc Van Ranst, il y a encore beaucoup trop de monde dans les rues et dans les parcs. Benoit Feyt."

L’extrait diffusé dans le film fait l'objet d'un montage, ce qui en modifie le sens. Le propos complet mentionnait à plusieurs reprises une baisse des hospitalisations et des décès en Belgique. Ensuite, l’auteur du documentaire poursuit après un commentaire en voix off : "Ma compagne est germanophone, elle vérifie les médias allemands. Il s’agit d’un seul canton. Deux abattoirs sont concernés. Les conditions de travail et d’hébergement d’ouvriers venus des pays de l’est ont généré une contamination très localisée. Rien à voir avec une reprise de l’épidémie à l’échelle nationale. Juste un petit raccourci journalistique pour encourager le respect des mesures ? Une erreur de la part d’un présentateur sous pression ? Une fake news ?" Comme on peut le lire, Laurent Mathieu précise bien qu'en Allemagne la courbe repart à la hausse "en certains endroits" et non "à l’échelle nationale", comme l’affirme l’auteur du documentaire. Le journaliste de la RTBF évoque dans son lancement, la courbe du taux de reproduction du virus en Allemagne, qui remonte au-delà du seuil de "1" le 9 mai. Ce taux, qu’on identifie par le sigle Rt, est l’un des facteurs-clés pour les épidémiologistes afin de déterminer si une épidémie repart à la hausse. Voici la courbe à laquelle le journaliste Laurent Mathieu se réfère :

Le montage de l'extrait du JT modifie donc le sens des propos tenus en réalité à l’antenne. Le commentaire de l’auteur évoque "une reprise de l’épidémie à l’échelle nationale" alors que les propos réels parlent d' "une courbe qui repart à la hausse en certains endroits ", ce qui est factuellement exact. La phrase tenue à l’antenne au JT de 13 heures est coupée en deux, ce qui en modifie le sens, ce qui fait glisser les mots "en certains endroits" dans le bloc sonore suivant, modifiant la signification de la première phrase.

"Gros titres" sur un enfant de 3 ans décédé des suites d’une infection au Covid-19 ?

Autre élément interpellant du document, le réalisateur évoque le cas tragique du décès d’une petite fille de trois ans annoncé lors d’une conférence de presse de Siensano. Bernard Crutzen commente : "Quelques minutes plus tard, l’info est relayée par les médias. Les gros titres sont sans nuances." Un peu plus tard, il indique au sujet du traitement médiatique de la mort de cette petite fille atteinte d’une maladie neuromusculaire que les comorbidités de l'enfant auraient été passées sous silence : "J’ai de plus en plus l’impression que toute cette communication a pour objectif de maintenir la peur." Or, l’article publié sur le site RTBF le jour de cette conférence de presse mentionne bien que cette enfant souffrait de comorbidités sévères, sans préciser pour autant lesquelles. La rédaction n’a pas cherché à entrer en contact avec la famille de la petite fille, par respect du deuil et de la vie privée. Et ce n’est évidemment pas le seul média à présenter cette information de façon nuancée. Certains confrères avaient d’ailleurs à l’époque été à la rencontre du papa endeuillé qui indiquait déjà que sa fille souffrait déjà de graves problèmes de santé avant son infection au coronavirus.

Des conflits d’intérêts des experts qui seraient tus par les médias ?

L’un des éléments avancés dans le film pour contester la couverture médiatique de la crise du coronavirus en Belgique concerne les conflits d’intérêts qui orienteraient les experts dans leurs recommandations. Les "grands médias" ne s’y seraient pas intéressés : "La curiosité journalistique est-elle jetée aux oubliettes, le temps d’une crise sanitaire ?", questionne l’auteur. En ce qui concerne la RTBF, la question a fait l’objet d’un article au début du mois de novembre 2020 intitulé : "Experts de la santé et conflits d’intérêts : quelle transparence ?". La question des conflits d’intérêts en est l'objet principal et la parole est donnée à certains experts qui, eux-mêmes, demandent plus de transparence. Cet article pose la question centrale des conflits d’intérêts avec les mots suivants : "[…] la transparence n’est-elle pas toujours le meilleur rempart contre les suspicions voire les théories du complot ?". Avant cela, le 2 septembre 2020, la RTBF publiait un article reprenant des éléments contenus dans le rapport de l’épidémiologiste Yves Coppieters remis à la commission spéciale chargée d’évaluer la gestion de l’épidémie de Covid-19. L'expert y faisait état de son questionnement sur de potentiels conflits d’intérêts pendant la première partie de gestion de crise.

Les journalistes, aux "griffes des lobbies" ?

L’une des thèses soutnues par Bernard Crutzen dans le film, c’est que les journalistes sont "dans les griffes des lobbies". Pour justifier ces accusations, il évoque les rapports entretenus entre la fondation Bill et Melinda Gates qui "est un gros client d’AFP Services, la branche corporate de l’agence de presse française". Pour lui, "les médias belges relaient volontiers les dépêches de l’AFP qui défendent Gates contre les rumeurs". De nombreux médias, comme la RTBF, sont en effet abonnés au fil de dépêches de l’AFP et à ceux d'autres agences de presse. Par ailleurs, les rédactions disposent également de sources directes et leur liberté éditoriale. Enfin, les éléments permettant d’avancer que l’agence de presse française "défend Gates contre les rumeurs (sic)" ne sont pas étayés. Il est vrai que le milliardaire américain est l’objet d’une attention particulière de ceux qui croient en une conspiration mondiale. Ensuite, une question posée permet de mettre le focus sur ce qui aurait été un manquement des médias : "Plutôt que passer leur temps à faire la chasse aux complotistes, les journalistes ne devraient-ils pas dénoncer la prédation du secteur privé sur la santé publique ?". Cette question du définancement progressif des soins de santé a pourtant bien fait l’objet de nombreux reportages, sujets et articles sur les différentes antennes de la RTBF. Mais ici la conclusion de cette partie du film sur le sujet est sans appel : "Difficile, évidemment, quand on est soi-même dans les griffes des lobbies". De quels lobbies s’agirait-il exactement et de quelle manière ces supposés lobbies pourraient-ils avoir le contrôle à la fois sur l’ensemble des journalistes, des rédactions et des médias ? Comme pour d’autres éléments, la suggestion grave de la collusion de toute une profession laisse place à l’imaginaire et aux fantasmes du spectateur mais ne repose sur aucun élément factuel. Le lien entre Bill Gates, l’AFP et les "grands médias" belges, reste pour le moins flou. Aucun élément factuel pour corroborer la thèse.

Quelle fiabilité pour les tests PCR ?

Autre question soulevée par le film "Ceci n’est pas un complot" : les tests PCR sont-ils fiables et les laboratoires qui amplifient le signal du virus jusqu’à 40 fois pour le détecter, ne vont-ils pas trop loin ? Le commentaire du film indique à juste titre que "Plusieurs scientifiques ont émis des réserves sur l’intérêt des tests à cette échelle". Déjà le 11 avril 2020, la RTBF mettait en perspective l’efficacité de ces tests PCR. Cette même question, la RTBF la soulevait encore en septembre 2020 dans un article intitulé : "Votre test PCR est positif ? Cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes porteur du Covi-19, ni contagieux". Dans la publication, Frédéric Cotton, responsable du service biochimie clinique au laboratoire universitaire de Bruxelles, un des cinq plus grands labos belges, indiquait à la RTBF que les cycles d’amplification habituellement utilisés en Belgique étaient autour de 30 à 35. Il ajoutait à l’époque : "Aujourd’hui, on n’a peut-être pas intérêt à autant amplifier le virus parce que le risque est d’en détecter parfois des traces d’un virus qui n’est plus infectieux, d’un virus entre guillemet mort".

Des vaccins à ARN messager, dangereux ?

Autre élément évoqué par Bernard Crutzen dans le film : les vaccins. S’il précise bien qu’il n’est pas opposé personnellement à la vaccination, il évoque sa réticence à se faire vacciner avec un des vaccins utilisant la technique de l’ARN Messager. "Je ne suis pas un anti-vaccin, j’en ai eu ma dose et je dois d’ailleurs faire mes rappels, mais pour le Covid, je préfère attendre un peu. Comme beaucoup de mes compatriotes. Pourquoi cette méfiance ? D’abord parce que certains de ces vaccins reposent sur une technologie nouvelle, celle de l’ARN messager. Encore jamais testée à grande échelle. Je ne suis pas compétent pour en discuter les bénéfices et les risques, mais il me semble présomptueux de garantir l’absence d’effets indésirables à long terme.", explique-t-il. Ces motifs de méfiance à l’égard des vaccins contre le Covid-19 sont courants et compréhensibles. La communauté scientifique s’accorde cependant à dire que les bénéfices l’emportent sur les risques. L’absence de recul de longue durée, la nouvelle technique de l’ARN messager – développée en recherche depuis une décennie et l’objet de plusieurs essais cliniques pour d’autres maladies – sont deux des arguments par rapport auxquels des réponses scientifiques sont développées dans cet article de la RTBF autour des dangers potentiels des vaccins. Il faut également préciser que ces vaccins à ARNm sont maintenant utilisés depuis plusieurs mois et que leurs effets secondaires sont observée de près par les médecins et la communauté scientifique, sans alerte majeure (à ce jour) auprès des autorités sanitaires. Par ailleurs, ces vaccins à ARN messager ne sont pas les seuls disponibles sur le marché. Des vaccins utilisant des techniques largement éprouvées sont disponibles et le deviendront encore davantage dans les semaines et mois à venir.

Les « Big Pharma » immunisés contre les poursuites liées à des éventuelles victimes d’effets secondaires ?

Alternatives à la vaccination : l’immunité collective, comme en Suède ?

Alternatives à la vaccination : pas de débat sur les traitements alternatifs ?"

Pas de saturation exceptionnelle des hôpitaux en octobre ?

Une autre idée véhiculée par le film, c’est que la saturation des hôpitaux est saisonnière. Le commentaire est le suivant : "Octobre. Le chef des urgences se gardera bien de rappeler que chaque année, en fin d’automne, les hôpitaux sont débordés par différentes pathologies respiratoires. J’ai d’ailleurs retrouvé cette affiche du CHU de Liège. Elle date de 2019." Effectivement, les hivers et les automnes, les pathologies respiratoires augmentent et les hôpitaux se remplissent. Il y a cependant une différence notable entre la situation durant la pandémie et les années antérieures : lorsque les hôpitaux sont pleins, d’habitude, ce n’est pas pour une seule pathologie, et surtout, on n’arrête pas les autres activités normales. Philippe El Haddad, directeur général médical du CHIREC, explique qu’en mars et avril, "si on n’avait pas arrêté les activités programmées, on aurait dû trier les patients, et dire ceux-là, ils vont mourir dans la salle d’attente." Le nombre de lits de soins intensifs réservés aux cas COVID a été augmenté durant les pics de la pandémie. Il a fallu pour cela arrêter d'autres services. Cette publication du Lancet compare les caractéristiques de patients hospitalisés pour grippe saisonnière à celles de ceux qui ont été admis pour le Covid-19. Elle observe que "les patients atteints de Covid-19 étaient plus susceptibles de nécessiter des sdoubler oins intensifs, et la durée moyenne de séjour aux soins intensifs pour Covid-19 était deux fois plus longue (15 jours pour Covid-19 vs 8 jours pour la grippe). Un quart des patients atteints de Covid-19 sont restés aux soins intensifs pendant plus de 3 semaines. Les patients atteints de Covid-19 étaient plus susceptibles de nécessiter une ventilation mécanique invasive que les patients atteints de grippe. S’ils sont admis à l’unité de soins intensifs, les patients atteints de Covid-19 étaient également plus susceptibles d’avoir besoin d’une ventilation mécanique que les patients atteints de grippe. La mortalité à l’hôpital était plus élevée chez les patients hospitalisés pour Covid-19 que chez les patients hospitalisés pour grippe". En France, les données publiques sur la comparaison entre les hospitalisations pour la grippe et le Covid-19 sont claires :

Des journalistes qui ne jouent pas leur rôle de contre-pouvoir ?