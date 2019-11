Ce jeu vidéo vous met au défi de survivre dans un monde frappé par le changement climatique

Comment survivre aux effets du changement climatique ? C’est la question que s’est posée le concepteur américain William Volk pour proposer le jeu "Climate Trail" dont le titre s’inspire directement du fameux jeu vidéo des années 70, "Oregon Trail".

Le principe est simple. Le joueur effectue le trajet entre Atlanta et le Canada dans un monde frappé de plein fouet par des catastrophes climatiques. Et s’il doit effectuer cette quête, c’est parce que les inondations mais aussi la hausse des températures ou la qualité de l’air sont devenus invivables.

Tout au long de la route et selon les trois niveaux de difficulté disponibles, il est aussi bien possible de faire la rencontre de climatologues ou de scientifiques en étant soumis à des choix cornéliens mais aussi à différents périls comme la famine, des vagues de chaleur ou encore de dangereuses tornades.

Bientôt dans les écoles ?

Un scénario du pire qui selon Volk est tout à fait susceptible de subvenir un jour si nous n’intervenons pas rapidement. "J’essaie de me battre en mettant les gens dans une situation qui pourrait se produire. Ce n’est pas impossible ", précise le développeur, dans une interview accordée à Gizmodo.

Il estime en outre que l’industrie du jeu vidéo ne traite pas assez de cette thématique et espère que sa création pourra un jour faire son entrée dans les écoles afin de sensibiliser les plus jeunes à cette cause.

Le jeu qui se veut avant tout éducatif (aucune arme n’y est disponible) est accessible gratuitement ici sur PC et smartphones pour ceux qui souhaitent se faire une idée des dangers de ce monde post-apocalyptique.