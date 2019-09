Cartoon Forum 2019 à Toulouse: la Belgique rafle deux prix

La Belgique a raflé deux des trois prix attribués jeudi lors du Cartoon Forum, organisé à Toulouse et dédié aux séries d'animation. La RTBF, via sa marque OUFtivi destinée au jeune public, est ainsi repartie avec un Cartoon Tribute dans la catégorie "Diffuseur de l'année". Quant à la société de production Panique!, elle s'est imposée dans la section "Producteur de l'année".

Les Cartoon Tributes sont décernés chaque année aux diffuseurs, investisseurs/distributeurs et producteurs ayant eu une influence dynamique et positive sur l'industrie européenne de l'animation au cours de l'année écoulée.

Les Petits Géants de l'animation

La Belgique francophone s'est donc imposée dans deux catégories alors qu'elle est cette année mise à l'honneur durant les quatre jours du forum, sous la bannière "Les Petits Géants de l'animation".

"C'est une reconnaissance internationale. Ici, au Cartoon Forum, il y a plus d'un millier de professionnels", a réagi Coralie Pastor, cheffe éditoriale des 3 à 15 ans à OUFtivi, à l'issue de la remise des prix. "Dans cette salle, qui a voté pour OUFtivi, il y a des groupes comme Nickelodeon, Netflix, Disney+, la nouvelle plateforme de Disney; il y a des acteurs internationaux qui ont une grande réputation dans le milieu de la jeunesse. Donc pour OUFtivi, qui est le label jeunesse de la RTBF depuis 9 ans, c'est une belle récompense, car la chaîne est passée d'un petit slot sur La Trois à maintenant 6.000 heures de programmes par an, ce qui est quasiment une chaîne complète."

"OUFtivi ne diffuse aucune publicité et fournit du contenu pour les enfants de 3 à 12 ans et pour toute la famille, stimulant la créativité, les bonnes valeurs, et développant leur pensée critique", ont pour leur part estimé les organisateurs du Cartoon Forum. "L'ADN de OUFtivi est d'éduquer, de divertir, d'informer et de rendre les enfants autonomes avec une touche d'originalité."

Panique au Village

De son côté, Panique!, créée par Vincent Tavier, Vincent Patar et Stéphane Aubier, est notamment réputée dans le secteur de l'animation pour avoir produit "Panique au Village" (série et long métrage), "La Bûche de Noël", "La Rentrée des classes" ou encore "La Foire agricole".

"'Panique au Village' a été un projet emblématique du Cartoon Forum, donc c'est sûr que cela reste en mémoire. Cela a été l'une des plus belles découvertes qu'on ait eu ici", souligne Marc Vandeweyer, directeur général de l'association Cartoon, basée à Bruxelles.

"C'est l'un des seuls endroits où les producteurs sont aussi mis à l'honneur. Etre honoré par des personnes avec qui l'on travaille toute l'année, c'est un beau cadeau", a pour sa part indiqué Vincent Tavier, qui rappelle que c'est au Cartoon que tout a commencé pour Panique!. "Je pense que pour beaucoup de gens, ce forum a représenté le début de leur carrière professionnelle."

Au total, 15 entreprises étaient nommées pour les Cartoon Tributes, cinq par catégorie.

Créé il y a 30 ans par l'association Cartoon, le Cartoon Forum accueille chaque année quelques 1.000 producteurs, investisseurs, diffuseurs et autres partenaires actifs dans la production de séries d'animation européenne pour la télévision et les nouvelles plateformes.