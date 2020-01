Carnet rose pour nos collègues Daniela Prepeliuc et Quentin Warlop

C’est via Facebook que la bonne nouvelle est arrivée jusqu’à notre rédaction. Ce mardi 14 janvier, Victor est arrivé dans la vie de nos collègues Daniela Prepeliuc et Quentin Warlop qui fêtait d’ailleurs son anniversaire et quel plus beau cadeau.

"Le 1er jour du reste de notre vie ???? Victor a décidé de pointer le bout de son petit nez ce matin à 10h27. Je ne pouvais rêver mieux comme cadeau d’anniversaire ! Avec Daniela Prepeliuc, on ne se lasse pas de le regarder, de le toucher, de le sentir… Et de l’aimer. Merci la vie " annonçaient-ils sur Facebook.

Récemment les apparitions à l'antenne de notre miss météo avaient fait couler beaucoup d'encre.