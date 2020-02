Cargo de Nuit, Hep Taxi: la productrice Anne Hislaire nous a quittés

Elle était une figure importante du monde culturel et de la RTBF. Anne Hislaire est décédée dans la nuit de samedi à dimanche. Pendant 40 ans, elle a incarné la culture dans la grande maison.

Elle y entre en 1977 comme scripte. Elle aura sa première expérience de production sur la légendaire émission musicale Génération 80, à l’été 1983.

En 1984, elle crée Cargo de Nuit, sous-titré Vitamines, Cultures et Rock’n’roll, présenté par Jean-Louis Sbille. Ce magazine hebdomadaire est produit et diffusé par la RTBF jusqu’en mai 1992.

Elle travaillera ensuite pour Intérieur Nuit, jusqu’en 2002, un magazine culturel pour les couche-tard, qui a marqué toute une génération.

Hep Taxi

De 2004 à 2011, Anne Hislaire produit Mille-Feuilles, l’émission littéraire présentée par Thierry Bellefoid et Corinne Boulangier. Qui deviendra Livrés à Domicile, avec Thierry Bellefroid.

Les plus jeunes connaissent surtout Hep Taxi, qu’elle a porté à l’écran en 2002. Dans un taxi comme studio mobile, Jérôme Colin entre dans l’intimité d’un artiste, avec des invités aussi variés que l’écrivain américain James Ellroy et la chanteuse bruxelloise Angèle.

Il y eut le cinéma aussi, avec Screen, présenté par Hugues Dayez et Cathy Immelen, puis Cinestation, présenté par Philippe Reynaert et Cathy Immelen de 2011 à 2014, et Tellement Ciné de 2015 à 2019.

Ce ne sont que quelques-unes de ses productions. Impossible de les citer toutes.

Anne Hislaire était une personnalité aimée de ceux qui ont travaillé avec elle. "Anne m’a épaulé, protégé contre mes démons et contre les autres […], a dit Jérôme Colin dans un très bel hommage sur La Première quand elle a pris sa retraite en mai 2017. Je vous souhaite à tous de rencontrer un ange comme elle qui reconnaîtra vos qualités là où les autres ne le voient pas encore, qui vous couvrira de bienveillance, le temps que vous puissiez éclore.

Elle défendait ses équipes et ses idées, quitte à déplaire à la direction. Anne Hislaire était une femme de conviction et de cœur. Elle a œuvré pour la diffusion de la culture à une époque où la RTBF était encore une famille qui produisait l’essentiel de ses émissions dans ses murs.

Reconnue dans le monde culturel, elle était coprésidente du CA du Kunstenfestival des Arts depuis septembre 2018.