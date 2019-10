La grande soirée de clôture de Cap 48 c'est ce dimanche. Cap 48 c'est la campagne de la RTBF pour vous sensibiliser sur le handicap, un problème constant en Belgique, puisque le handicap est la seconde cause de discrimination dans notre pays. C'était d'ailleurs le thème de la campagne "Balance ta gêne" de cette année.

"Plus de 600 plaintes sont déposées chaque année sur le terrain de la discrimination liée au handicap. On constate que, souvent, la discrimination, les sentiments négatifs apparaissent quand il y a un manque de connaissance, quand il y a une difficulté d'appréhension, des tabous qu'on n'ose pas exprimer, ou une gêne. Parfois la gêne peut être le point de départ d'une mauvaise compréhension, et parfois d'une certaine forme de discrimination. La campagne Cap 48 de cette année, autour de cette thématique "Balance ta gêne", est surtout une piqûre de rappel à l'ensemble de nos concitoyens pour dire qu'il faut regarder la personne, et non pas le handicap, poser la question de savoir comment vont ces personnes, de les saluer, de les accompagner. A partir de là, souvent les barrières tombent", explique Renaud Tockert, l'administrateur délégué de Cap 48.

Dans le cadre de Cap 48, des collaborateurs de la RTBF se sont attaqués à un défi de taille : parcourir 100 km pour rejoindre la Grande Soirée Cap 48 à Liège, en partant de Jodoigne samedi après-midi.

Si vous désirez faire un don, le plus simple est de se rendre sur le site cap48.be ou de téléphoner au call center : 0800 948 81.