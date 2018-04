Cannes 2018 : trois films belges sélectionnés à la Quinzaine des Réalisateurs

La Belgique sera à nouveau bien représentée à la Quinzaine des Réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes dont la sélection a été dévoilée mardi. Le film "Weldi" ("Mon cher enfant"), coproduit par "Les Films du Fleuve" des frères Dardenne, a en effet été retenu, de même que les films flamands "Ce magnifique gâteau!" d'Emma De Swaef et Marc James Roels et "Our Song To War" de la belgo-colombienne Juanita Onzaga. Les trois productions seront présentées en première mondiale.

Réalisé par le Tunisien Mohamed Ben Attia, "Weldi" traite de relations entre d'un père et de son fils qui a rejoint Daech. Avec ce long métrage, le cinéaste tunisien et les Frères Dardenne signent une nouvelle collaboration après "Hedi" en 2016.

Outre "Weldi", "Ce magnifique gâteau!", moyen métrage en animation image par image, portera également haut les couleurs de la Belgique. Découpé en quatre volets, ce film historique, avec les voix de Jan Decleir et Wim Willaert notamment, raconte l'histoire de cinq personnages de l'Afrique coloniale de la fin du 19e siècle. Par le passé, le duo de créateurs Emma De Swaef et Marc James Roels s'est fait connaître en 2011 avec "Oh Willy...", court métrage qui a remporté plus de 80 prix à travers le monde.

Cicatrices

De son côté, la Belgo-Colombienne Juanita Onzaga sera elle aussi présente à la Quinzaine des Réalisateurs avec son documentaire en format court "Our Song To War". Suite de "4x7 Rivier der vergiffenis" que la réalisatrice a tourné en 2017, le film se passe à Bojaya, une municipalité de Colombie qui panse les cicatrices laissées par l'esclavage et d'extrêmes violences.

La 50e édition de la Quinzaine des Réalisateurs se déroulera du 9 au 19 mai prochains à Cannes. Créée par la Société des réalisateurs de films (SRF) après mai 68, cette section parallèle vise à mettre en lumière le travail de jeunes auteurs ainsi qu'à saluer les œuvres de réalisateurs reconnus.