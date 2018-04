Cannes 2018 : le film belge "Seule à mon mariage" dans la section parallèle ACID

Le film belge "Seule à mon mariage" de Marta Bergman a été retenu pour faire partie de la programmation ACID, section parallèle du Festival de Cannes, a annoncé mercredi Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du cinéma et de l'audiovisuel, au cours d'une conférence de presse. Le long métrage y sera présenté en première mondiale. L'ACID (Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion) met annuellement en avant plusieurs productions dans la ville côtière française, qu'elle soutient jusqu'après leur sortie.

"Seule à mon mariage" raconte l'histoire d'une jeune Rom (Pamela) qui vit seule avec sa grand-mère et son bébé dans une cahute. Aspirant à la liberté, elle s'embarque vers l'inconnu, rompant avec les traditions qui l'étouffent, dans l'espoir d'un mariage pour changer son destin et celui de sa fille.

Cette première fiction de Marta Bergman, auparavant spécialisée dans le documentaire, met notamment en scène la jeune Roumaine Alina Serban et le Belge Tom Vermeir, connu pour son rôle dans "Belgica" de Felix van Groeningen.

Produit par Frakas Productions en collaboration avec la Roumanie et la France, "Seule à mon mariage" a notamment été soutenu par le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF, Wallimage et Screen.Brussels.