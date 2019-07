Canicule : un bulletin météo fictif pour 2050 se réalise avec 30 ans d'avance

Evelyne Dhéliat présente la météo alarmante de 2050 - 25/07/2019 LE SCAN TÉLÉ / VIDÉO - Quel temps fera-t-il le 18 août 2050 ? La présentatrice de TF1 a joué le jeu pour une campagne de prévention de l'Organisation météorologique mondiale. L'été sera chaud, très chaud, en 2050! 40° à Paris, 41° à Strasbourg, 43° à Lyon, par exemple. Après des bulletins météo des Etats-Unis, du Japon, du Burkina Faso, du Brésil ou encore du Danemark, c'est au tour de la France de prédire le temps qu'il fera en 2050. Évelyne Dhéliat et TF1 se sont prêtés au jeu de l'Organisation Météorologique Mondiale dans le cadre d'une campagne de prévention sur le réchauffement climatique, dans une série de faux bulletins météo. Et le résultat fait froid dans le dos: pluies torrentielles, montée des eaux, inondations, sécheresse et augmentation de la température moyenne seront à prévoir partout dans le monde.