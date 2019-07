Canicule à Bruxelles: l'entrée est gratuite ces jeudi et vendredi pour les plus de 65 ans aux Musées royaux des Beaux-Arts

En raison des fortes chaleurs, les personnes âgées de plus de 65 ans pourront accéder gratuitement aux Musées Old Masters, Fin-de-Siècle, Magritte, Wiertz et Meunier ainsi qu'aux expositions temporaires (Wim Delvoye, Agnès Guillaume et Thomas Lerooy) jusque vendredi inclus dans la capitale, annoncent les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB).

"Le patrimoine national sera heureux de partager ses salles climatisées avec les aînés", soulignent les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, qui conservent la plus importante collection d'arts plastiques du pays.