Canal+ coupe la diffusion des chaînes du groupe TF1, scandalisé: diffusion perturbée en Belgique

Le groupe Canal+ a mis fin ce 1er mars à la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1 dans l'ensemble de ses offres.

La chaine cryptée regrette dans un communiqué "l'impasse dans laquelle se trouvent les négociations avec le groupe TF1 après 18 mois de discussions" et dénonce "les exigences financières déraisonnables et infondées" de TF1.

TF1 de son côté s'est dit "scandalisé" par cette décision : "Cette décision est d'autant plus incompréhensible que le Groupe Canal+ est autorisé à les diffuser, le Groupe TF1 n'ayant jamais demandé à ce que ses chaînes et son service replay soient coupés, mais avait au contraire proposé une poursuite des négociations".

Conséquence directe en France : les abonnés aux offres du groupe Canal+ se voient privés de TF1, TMC, TFX (ex NT1), TF1 Séries Films (ex HD1), LCI et les services liés à ces chaînes.

Chez nous, la diffusion de LCI chez Proximus TV a été perturbée suite à cette décision : certains opérateurs reprennent en effet le signal de ces chaînes via le bouquet de Canal+ par satellite pour alimenter leur propre offre.

Un bras de fer qui dure...

Le groupe TF1 souhaite depuis plusieurs mois faire payer la diffusion des chaînes du groupe. Cette opération permettrait au groupe d'avoir une nouvelle source de revenus : 100 millions d'euros supplémentaires.

Si TF1 a pu conclure un accord avec d'autres opérateurs, comme SFR (Altice) et Bouygues Télécom (Bouygues, important actionnaire de TF1), Orange et Canal+ ont tous les deux attaqué TF1 devant le tribunal de commerce de Paris.

Orange poursuit les négociations, mais a dû stopper la diffusion des chaînes du groupe TF1 dans son offre. Free non plus n'a pas encore trouvé d'accord avec la première chaîne française. Or, le contrat de distribution des chaînes du groupe expire fin mars.

Ces opérateurs voient d'un mauvais œil cette décision du groupe audiovisuel, alors que ces mêmes chaînes sont diffusées gratuitement en télévision numérique terrestre.