L'aviez-vous reconnue, cette jeune femme élancée qui a remporté ce vendredi la plus prestigieuse récompense du cinéma français? Près de dix ans après avoir été découverte dans La Nouvelle Star sur M6, Camélia Jordana a remporté ce vendredi, à 25 ans, le César 2018 du meilleur espoir féminin pour sa prestation dans Le Brio. Retour en vidéos sur un parcours inattendu:

2009: Camelia Jordana passe le casting de la Nouvelle Star Cette petite-fille d’immigrés algériens décide à 16 ans de passer le casting de la septième saison de Nouvelle Star à Marseille en interprétant What a Wonderful World de Louis Armstrong. Elle séduit le jury et le public avec son look 70's et sa voix jazzy

2010: Camelia Jordana sort son premier single "Non, non, non", qui fait directement un carton Une semaine après la fin de l'émission, elle signe un contrat avec le label Sony Music, lui permettant d'enregistrer son premier album. Dès le lendemain de sa diffusion sur l'iTunes Store, son premier single intitulé Non, non, non (Écouter Barbara) se classe à la troisième place des ventes. L'album est à la première place des ventes sur iTunes Store dès le 31 mars

2011: après le carton de l'album, Camelia Jordana est nominée aux victoires de la musique Son premier album est certifié disque de platine avec plus de 110 000 exemplaires vendu, et la jeune chanteuse est nommée deux fois aux Victoires de la musique 2011 dans les catégories " Artiste révélation du public " et " Artiste révélation scène ". Elle est aussi nommée aux NRJ Music Awards dans la catégorie "Révélation française de l'année" et aux Globes de cristal dans la catégorie "Meilleure interprète féminine".

2012: premiers pas au cinéma Camelia Jordana, de la Nouvelle Star 2009 au César du meilleur espoir féminin 2018 - © Tous droits réservés Camélia Jordana fait ses premiers pas en tant qu'actrice fin 2012 dans le film La Stratégie de la poussette de Clément Michel. Elle donne également la réplique à Daniel Prévost dans le téléfilm Les Mauvaises Têtes.

2015: elle pose en Marianne et chante à l'hommage national aux victimes de Paris Camelia Jordana, de la Nouvelle Star 2009 au César du meilleur espoir féminin 2018 - © Tous droits réservés Fin 2015, elle pose en Marianne, un sein dénudé, sur la une de l'hebdomadaire L'Obs pour le dernier numéro (double) de l'année consacré à ceux qui " vont faire 2016 "2. Le 27 novembre 2015, elle participe auprès de Nolwenn Leroy et Yael Naim à l'hommage national rendu aux victimes de l'attentat du 13 novembre 2015 à Paris, en chantant Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel.

2017: Tournage du "Brio" sous la direction d'Yvan Attal Camélia Jordana tient le premier rôle féminin du drame initiatique Le Brio face à Daniel Auteuil et sous la direction d'Yvan Attal.

2018: Elle reçoit le César du meilleur espoir féminin Camelia Jordana, de la Nouvelle Star 2009 au César du meilleur espoir féminin 2018 - © PHILIPPE LOPEZ - AFP Son look est remarqué par toute la presse people...