En radio, du changement arrive sur La Première, qui a repensé sa tranche matinale. Désormais, vous retrouverez François Heureux et son équipe de 6h à 9h, pour un Matin Première élargi et diversifié. En soirée, vous pourrez toujours suivre le CQFD d’ Arnaud Ruyssen dans Soir Première. Il sera désormais épaulé de Catherine Tonero , et le débat sera également à suivre en direct sur la Trois.

C'est la rentrée RTBF ! Qu'est-ce qui change?

Magazines et divertissements

Certains l’attendent déjà avec impatience… The Voice revient une fois encore cette année, mais avec une formule différente, puisque le concours sera ouvert aux enfants. "The Voice Kids" débarquera en 2020, et sera toujours présenté par Maureen Louys. Quant aux coachs, on retrouve le trio Vitaa, Slimane, et Matthew Irons. Ne manque plus que les candidats, qui pourront d’ores et déjà participer au casting dès le 31 août.